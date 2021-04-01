https://ria.ru/20210401/loboda-1603848997.html
Светлана Лобода сообщила, что заразилась коронавирусом
Светлана Лобода сообщила, что заразилась коронавирусом
Певица Светлана Лобода сообщила в Instagram, что вынуждена перенести свой концерт, который был запланирован на 3 апреля, так как ее тест на коронавирус показал... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:25
2021-04-01T18:25
2021-04-01T21:25
коронавирусы
пандемия
знаменитости
звезды
шоубиз
коронавирус covid-19
новости культуры
шоу-бизнес
светлана лобода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154964/41/1549644110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25c0183c4207bb8f9acd79b4d1fa44cb.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Певица Светлана Лобода сообщила в Instagram, что вынуждена перенести свой концерт, который был запланирован на 3 апреля, так как ее тест на коронавирус показал положительный результат.Она сообщила, что концерт переносится на 16 апреля, и все приобретенные билеты будут действительны на новую дату.В комментариях пользователи пожелали исполнительнице хитов "Твои глаза", "Случайная", "Superstar" и многих других скорейшего выздоровления.
https://ria.ru/20210329/pozor-1603235461.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154964/41/1549644110_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_ae4191ae35a43769670334ddcf927291.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирусы, пандемия, знаменитости, звезды, коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес, светлана лобода