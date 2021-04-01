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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210401/loboda-1603848997.html
Светлана Лобода сообщила, что заразилась коронавирусом
Светлана Лобода сообщила, что заразилась коронавирусом
Певица Светлана Лобода сообщила в Instagram, что вынуждена перенести свой концерт, который был запланирован на 3 апреля, так как ее тест на коронавирус показал... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:25
2021-04-01T21:25
коронавирусы
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шоу-бизнес
светлана лобода
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Певица Светлана Лобода сообщила в Instagram, что вынуждена перенести свой концерт, который был запланирован на 3 апреля, так как ее тест на коронавирус показал положительный результат.Она сообщила, что концерт переносится на 16 апреля, и все приобретенные билеты будут действительны на новую дату.В комментариях пользователи пожелали исполнительнице хитов "Твои глаза", "Случайная", "Superstar" и многих других скорейшего выздоровления.
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коронавирусы, пандемия, знаменитости, звезды, коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес, светлана лобода

Светлана Лобода сообщила, что заразилась коронавирусом

18:25 01.04.2021 (обновлено: 21:25 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Певица Светлана Лобода сообщила в Instagram, что вынуждена перенести свой концерт, который был запланирован на 3 апреля, так как ее тест на коронавирус показал положительный результат.

"Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат", — написала Лобода.

Она сообщила, что концерт переносится на 16 апреля, и все приобретенные билеты будут действительны на новую дату.
"Мы обязательно увидимся! Берегите себя и своих близких и до скорой встречи!" – обратилась к поклонникам певица.
В комментариях пользователи пожелали исполнительнице хитов "Твои глаза", "Случайная", "Superstar" и многих других скорейшего выздоровления.
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