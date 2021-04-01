https://ria.ru/20210401/loboda-1603848997.html

Светлана Лобода сообщила, что заразилась коронавирусом

Светлана Лобода сообщила, что заразилась коронавирусом

Певица Светлана Лобода сообщила в Instagram, что вынуждена перенести свой концерт, который был запланирован на 3 апреля, так как ее тест на коронавирус показал... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T18:25

2021-04-01T18:25

2021-04-01T21:25

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светлана лобода

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Певица Светлана Лобода сообщила в Instagram, что вынуждена перенести свой концерт, который был запланирован на 3 апреля, так как ее тест на коронавирус показал положительный результат.Она сообщила, что концерт переносится на 16 апреля, и все приобретенные билеты будут действительны на новую дату.В комментариях пользователи пожелали исполнительнице хитов "Твои глаза", "Случайная", "Superstar" и многих других скорейшего выздоровления.

https://ria.ru/20210329/pozor-1603235461.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирусы, пандемия, знаменитости, звезды, коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес, светлана лобода