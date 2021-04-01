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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210401/littlebig-1603766422.html
"Уже не те": Группе Little Big исполнилось восемь лет
"Уже не те": Группе Little Big исполнилось восемь лет
Питерской рейв-группе Little Big исполнилось восемь лет. Об этом участники одного из самых популярных и востребованных коллективов России напомнили на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:44
2021-04-01T13:44
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Питерской рейв-группе Little Big исполнилось восемь лет. Об этом участники одного из самых популярных и востребованных коллективов России напомнили на официальной странице в Instagram. Участники поблагодарили поклонников за то, что они слушают треки группы, смотря клипы, делают мемы и даже набивают татуировки. "Мы все это видим и ценим! И обещаем радовать вас дальше. Ваши Little Big", — отметили они. В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям. "Спасибо за то, что вы есть. Дальше — больше", "Вы — лучшая группа! Удачи и спасибо, за вдохновение", — написали подписчики. Little Big полюбили в России и других странах за такие треки, как "Life in da trash", "Ak-47", "Lolly Bomb", "Faradenza", "Skibidi" и многим другим. И хотя сейчас музыкантов обвиняют в том, что они стали слишком попсовым, клипы и песни группы продолжают набирать за считанные часы десятки миллионов просмотров и попадать на верхушки хит-парадов.
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музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, little big, новости культуры

"Уже не те": Группе Little Big исполнилось восемь лет

13:44 01.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГруппа Little Big перед началом финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ в Москве.
Группа Little Big перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Питерской рейв-группе Little Big исполнилось восемь лет. Об этом участники одного из самых популярных и востребованных коллективов России напомнили на официальной странице в Instagram.

"Уже не те. Сегодня нам исполнилось восемь! Это 2 921 день в пути без оглядки через плечо и остановок перевести дух. И главное, что этот путь вы проходите с нами: кто-то присоединился к нам, увидев клип "Everyday I’m drinking", кто-то остался после челленджа под "Skibidi" или влюбился в "UNO". Впереди ещё очень много премьер, а значит, наша Little Big Family продолжит расти", — написали музыканты.

Участники поблагодарили поклонников за то, что они слушают треки группы, смотря клипы, делают мемы и даже набивают татуировки.
"Мы все это видим и ценим! И обещаем радовать вас дальше. Ваши Little Big", — отметили они.
В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям. "Спасибо за то, что вы есть. Дальше — больше", "Вы — лучшая группа! Удачи и спасибо, за вдохновение", — написали подписчики.
Little Big полюбили в России и других странах за такие треки, как "Life in da trash", "Ak-47", "Lolly Bomb", "Faradenza", "Skibidi" и многим другим. И хотя сейчас музыкантов обвиняют в том, что они стали слишком попсовым, клипы и песни группы продолжают набирать за считанные часы десятки миллионов просмотров и попадать на верхушки хит-парадов.
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