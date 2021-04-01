https://ria.ru/20210401/littlebig-1603766422.html
"Уже не те": Группе Little Big исполнилось восемь лет
"Уже не те": Группе Little Big исполнилось восемь лет
Питерской рейв-группе Little Big исполнилось восемь лет. Об этом участники одного из самых популярных и востребованных коллективов России напомнили на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:44
2021-04-01T13:44
2021-04-01T13:44
музыка
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
культура
little big
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578043777_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_20611f412307a1687eac94d233502f88.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Питерской рейв-группе Little Big исполнилось восемь лет. Об этом участники одного из самых популярных и востребованных коллективов России напомнили на официальной странице в Instagram. Участники поблагодарили поклонников за то, что они слушают треки группы, смотря клипы, делают мемы и даже набивают татуировки. "Мы все это видим и ценим! И обещаем радовать вас дальше. Ваши Little Big", — отметили они. В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям. "Спасибо за то, что вы есть. Дальше — больше", "Вы — лучшая группа! Удачи и спасибо, за вдохновение", — написали подписчики. Little Big полюбили в России и других странах за такие треки, как "Life in da trash", "Ak-47", "Lolly Bomb", "Faradenza", "Skibidi" и многим другим. И хотя сейчас музыкантов обвиняют в том, что они стали слишком попсовым, клипы и песни группы продолжают набирать за считанные часы десятки миллионов просмотров и попадать на верхушки хит-парадов.
https://ria.ru/20210329/littlebig-1603348579.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578043777_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_9c497dba86f9d69b3ea37df9309ba4cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, little big, новости культуры
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Питерской рейв-группе Little Big исполнилось восемь лет. Об этом участники одного из самых популярных и востребованных коллективов России напомнили на официальной странице в Instagram.
"Уже не те. Сегодня нам исполнилось восемь! Это 2 921 день в пути без оглядки через плечо и остановок перевести дух. И главное, что этот путь вы проходите с нами: кто-то присоединился к нам, увидев клип "Everyday I’m drinking", кто-то остался после челленджа под "Skibidi" или влюбился в "UNO". Впереди ещё очень много премьер, а значит, наша Little Big Family продолжит расти", — написали музыканты.
Участники поблагодарили поклонников за то, что они слушают треки группы, смотря клипы, делают мемы и даже набивают татуировки.
"Мы все это видим и ценим! И обещаем радовать вас дальше. Ваши Little Big", — отметили они.
В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям. "Спасибо за то, что вы есть. Дальше — больше", "Вы — лучшая группа! Удачи и спасибо, за вдохновение", — написали подписчики.
Little Big полюбили в России и других странах за такие треки, как "Life in da trash", "Ak-47", "Lolly Bomb", "Faradenza", "Skibidi" и многим другим. И хотя сейчас музыкантов обвиняют в том, что они стали слишком попсовым, клипы и песни группы продолжают набирать за считанные часы десятки миллионов просмотров и попадать на верхушки хит-парадов.