"Уже не те": Группе Little Big исполнилось восемь лет

"Уже не те": Группе Little Big исполнилось восемь лет

Питерской рейв-группе Little Big исполнилось восемь лет. Об этом участники одного из самых популярных и востребованных коллективов России напомнили на... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:44

2021-04-01T13:44

2021-04-01T13:44

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Питерской рейв-группе Little Big исполнилось восемь лет. Об этом участники одного из самых популярных и востребованных коллективов России напомнили на официальной странице в Instagram. Участники поблагодарили поклонников за то, что они слушают треки группы, смотря клипы, делают мемы и даже набивают татуировки. "Мы все это видим и ценим! И обещаем радовать вас дальше. Ваши Little Big", — отметили они. В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям. "Спасибо за то, что вы есть. Дальше — больше", "Вы — лучшая группа! Удачи и спасибо, за вдохновение", — написали подписчики. Little Big полюбили в России и других странах за такие треки, как "Life in da trash", "Ak-47", "Lolly Bomb", "Faradenza", "Skibidi" и многим другим. И хотя сейчас музыкантов обвиняют в том, что они стали слишком попсовым, клипы и песни группы продолжают набирать за считанные часы десятки миллионов просмотров и попадать на верхушки хит-парадов.

2021

