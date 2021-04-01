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https://ria.ru/20210401/lavrov-1603819921.html
Лавров заявил, что Евросоюз быстро "присягнул на верность" Байдену
Лавров заявил, что Евросоюз быстро "присягнул на верность" Байдену
Евросоюз быстро встал в строй и "присягнул на верность" президенту США Джо Байдену, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя прошедший... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:19
2021-04-01T16:19
россия
сергей лавров
евросоюз
джо байден
владимир путин
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Евросоюз быстро встал в строй и "присягнул на верность" президенту США Джо Байдену, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя прошедший виртуальный саммит ЕС.Байден принимал виртуальное участие в саммите Евросоюза 25-26 марта. Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам первого дня встречи отметила общие подходы США и ЕС в отношении Китая, России и Турции."Президент Российской Федерации Владимир Путин многократно, в том числе после этого печального интервью Джо Байдена телеканалу ABC говорил о нашей готовности работать с Соединенными Штатами в интересах народов двух стран и в интересах международной безопасности. Если США хочется поставить под угрозу интересы глобальной стабильности и глобального (пока еще мирного) сосуществования человечества, я не думаю, что у них будет много сторонников", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.При этом министр признал, что "Евросоюз очень быстро встал в строй, присягнул на верность".Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало.
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россия, сергей лавров, евросоюз, джо байден, владимир путин, китай, сша, в мире

Лавров заявил, что Евросоюз быстро "присягнул на верность" Байдену

16:19 01.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Китай
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Китай - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Евросоюз быстро встал в строй и "присягнул на верность" президенту США Джо Байдену, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя прошедший виртуальный саммит ЕС.
Байден принимал виртуальное участие в саммите Евросоюза 25-26 марта. Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам первого дня встречи отметила общие подходы США и ЕС в отношении Китая, России и Турции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции после окончания встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Гуйлине - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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"Президент Российской Федерации Владимир Путин многократно, в том числе после этого печального интервью Джо Байдена телеканалу ABC говорил о нашей готовности работать с Соединенными Штатами в интересах народов двух стран и в интересах международной безопасности. Если США хочется поставить под угрозу интересы глобальной стабильности и глобального (пока еще мирного) сосуществования человечества, я не думаю, что у них будет много сторонников", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
При этом министр признал, что "Евросоюз очень быстро встал в строй, присягнул на верность".
"Заявления, звучавшие в ходе виртуального саммита ЕС с Джо Байденом, для меня беспрецедентны. Я такого "принесения присяги на верность" не припомню. Причем публично озвучивались речи, которые показывали абсолютное незнание истории создания ООН и многое другое", - подчеркнул он.
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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РоссияСергей ЛавровЕвросоюзДжо БайденВладимир ПутинКитайСШАВ мире
 
 
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