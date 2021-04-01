https://ria.ru/20210401/lavrov-1603819921.html

Лавров заявил, что Евросоюз быстро "присягнул на верность" Байдену

Лавров заявил, что Евросоюз быстро "присягнул на верность" Байдену

Евросоюз быстро встал в строй и "присягнул на верность" президенту США Джо Байдену, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя прошедший... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:19

2021-04-01T16:19

2021-04-01T16:19

россия

сергей лавров

евросоюз

джо байден

владимир путин

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602426515_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_fc1cac21f20377f83a80d5bbd2eea755.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Евросоюз быстро встал в строй и "присягнул на верность" президенту США Джо Байдену, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя прошедший виртуальный саммит ЕС.Байден принимал виртуальное участие в саммите Евросоюза 25-26 марта. Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам первого дня встречи отметила общие подходы США и ЕС в отношении Китая, России и Турции."Президент Российской Федерации Владимир Путин многократно, в том числе после этого печального интервью Джо Байдена телеканалу ABC говорил о нашей готовности работать с Соединенными Штатами в интересах народов двух стран и в интересах международной безопасности. Если США хочется поставить под угрозу интересы глобальной стабильности и глобального (пока еще мирного) сосуществования человечества, я не думаю, что у них будет много сторонников", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.При этом министр признал, что "Евросоюз очень быстро встал в строй, присягнул на верность".Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало.

https://ria.ru/20210401/lavrov-1603817507.html

https://ria.ru/20210401/lavrov-1603801925.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, евросоюз, джо байден, владимир путин, китай, сша, в мире