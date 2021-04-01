https://ria.ru/20210401/lavrov-1603810966.html

Россия и Китай не будут строить "козни" в ответ на санкции, заявил Лавров

Россия и Китай не будут строить "козни" в ответ на санкции, заявил Лавров

Россия и Китай не планируют и не будут строить козни в ответ на санкционные выходки в свой адрес, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:48

2021-04-01T15:48

2021-04-01T16:05

россия

ван и (политик)

сергей лавров

си цзиньпин

китай

сша

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия и Китай не планируют и не будут строить козни в ответ на санкционные выходки в свой адрес, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Общая стратегия противодействия давлению со стороны стран "альянса демократий" у Москвы и Пекина есть, отметил министр, напомнив, что наряду с заявлением, подписанным во время визита в Китай, в прошлом году было принято развернутое заявление лидеров."Сейчас готовим очередной документ, который будет подписан президентом России В.В.Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, посвященный 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Наш стратегический договор будет продлен. Эти документы излагают линию нашего поведения. Конкретных козней в ответ на то, что делается в отношении нас, не планируем и не будем. Не думаю, что будем синхронизировать наши ответы на санкционные "выходки", предпринимаемые в отношении Китая и России", - заявил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Ранее Лавров совершил визит в Китай, в ходе которого провел переговоры с китайским коллегой Ван И, обсудив с ним, в частности, подготовку визитов на высшем и высоком уровнях. Также было принято решение автоматически продлить на очередной пятилетний срок Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

https://ria.ru/20210327/sanktsii-1603122215.html

https://ria.ru/20210331/sanktsii-1603581010.html

россия

китай

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ван и (политик), сергей лавров, си цзиньпин, китай, сша