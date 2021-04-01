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Россия и Китай не будут строить "козни" в ответ на санкции, заявил Лавров
Россия и Китай не будут строить "козни" в ответ на санкции, заявил Лавров
Россия и Китай не планируют и не будут строить козни в ответ на санкционные выходки в свой адрес, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:48
2021-04-01T16:05
россия
ван и (политик)
сергей лавров
си цзиньпин
китай
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия и Китай не планируют и не будут строить козни в ответ на санкционные выходки в свой адрес, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Общая стратегия противодействия давлению со стороны стран "альянса демократий" у Москвы и Пекина есть, отметил министр, напомнив, что наряду с заявлением, подписанным во время визита в Китай, в прошлом году было принято развернутое заявление лидеров."Сейчас готовим очередной документ, который будет подписан президентом России В.В.Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, посвященный 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Наш стратегический договор будет продлен. Эти документы излагают линию нашего поведения. Конкретных козней в ответ на то, что делается в отношении нас, не планируем и не будем. Не думаю, что будем синхронизировать наши ответы на санкционные "выходки", предпринимаемые в отношении Китая и России", - заявил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Ранее Лавров совершил визит в Китай, в ходе которого провел переговоры с китайским коллегой Ван И, обсудив с ним, в частности, подготовку визитов на высшем и высоком уровнях. Также было принято решение автоматически продлить на очередной пятилетний срок Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
https://ria.ru/20210327/sanktsii-1603122215.html
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россия, ван и (политик), сергей лавров, си цзиньпин, китай, сша

Россия и Китай не будут строить "козни" в ответ на санкции, заявил Лавров

15:48 01.04.2021 (обновлено: 16:05 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Гуйлине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Гуйлине - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия и Китай не планируют и не будут строить козни в ответ на санкционные выходки в свой адрес, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Общая стратегия противодействия давлению со стороны стран "альянса демократий" у Москвы и Пекина есть, отметил министр, напомнив, что наряду с заявлением, подписанным во время визита в Китай, в прошлом году было принято развернутое заявление лидеров.
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Ранее Лавров совершил визит в Китай, в ходе которого провел переговоры с китайским коллегой Ван И, обсудив с ним, в частности, подготовку визитов на высшем и высоком уровнях. Также было принято решение автоматически продлить на очередной пятилетний срок Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
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