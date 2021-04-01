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Лавров оценил политику Запада в отношении Китая и России
Лавров оценил политику Запада в отношении Китая и России
Те на Западе, кто ведёт разговор с Китаем и с Россией свысока и с оскорблениями, - никудышные политики и стратеги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:42
2021-04-01T16:05
россия
ван и (политик)
сергей лавров
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Те на Западе, кто ведёт разговор с Китаем и с Россией свысока и с оскорблениями, - никудышные политики и стратеги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Те, кто с Китаем, как и с Россией ведёт разговор "через губу", как у нас принято говорить, свысока, с оскорблениями, – они никудышные политики и стратеги. Если им это нужно для того, чтобы через пару лет на очередных парламентских выборах показать свою "крутизну", значит, так тому и быть", - подчеркнул Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."По большому счету, никому нельзя хамить. А с такими великими цивилизациями, как Россия и Китай, разговор идет свысока, нам указывают, что делать. Если же мы хотим что-то сказать, то нас просят "отстать", - указал глава МИД.Москва и Пекин не дружит против кого бы то ни было, заявил министр.В двусторонних документах России и Китая всегда подчеркивается, "что двустороннее стратегическое взаимодействие и многогранное партнерство существует не против кого бы то ни было, а исключительно в интересах наших народов и стран", сказал дипломат."Оно развивается на четкой, объективной основе совпадения интересов. Мы ищем баланс интересов, у нас много направлений, где он найден и реализуется с пользой для всех нас", - отметил Лавров.Ранее министр иностранных дел России совершил визит в Китай, в ходе которого провел переговоры с китайским коллегой Ван И, обсудив с ним, в частности, подготовку визитов на высшем и высоком уровнях. Также было принято решение автоматически продлить на очередной пятилетний срок Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
https://ria.ru/20210330/kitay-1603406172.html
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россия, ван и (политик), сергей лавров, китай, сша, в мире

Лавров оценил политику Запада в отношении Китая и России

15:42 01.04.2021 (обновлено: 16:05 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Китай
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Китай - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Те на Западе, кто ведёт разговор с Китаем и с Россией свысока и с оскорблениями, - никудышные политики и стратеги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Те, кто с Китаем, как и с Россией ведёт разговор "через губу", как у нас принято говорить, свысока, с оскорблениями, – они никудышные политики и стратеги. Если им это нужно для того, чтобы через пару лет на очередных парламентских выборах показать свою "крутизну", значит, так тому и быть", - подчеркнул Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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"По большому счету, никому нельзя хамить. А с такими великими цивилизациями, как Россия и Китай, разговор идет свысока, нам указывают, что делать. Если же мы хотим что-то сказать, то нас просят "отстать", - указал глава МИД.
Москва и Пекин не дружит против кого бы то ни было, заявил министр.
"Во время моего визита в Китай мы с министром иностранных дел Ван И приняли совместное заявление о некоторых проблемах глобального управления, где подчеркнули неприемлемость нарушения международного права, его подмены некими келейно вырабатываемыми правилами, вмешательства во внутренние дела и в принципе всего того, что противоречит Уставу ООН. Там нет никаких угроз", - добавил он.
В двусторонних документах России и Китая всегда подчеркивается, "что двустороннее стратегическое взаимодействие и многогранное партнерство существует не против кого бы то ни было, а исключительно в интересах наших народов и стран", сказал дипломат.
"Оно развивается на четкой, объективной основе совпадения интересов. Мы ищем баланс интересов, у нас много направлений, где он найден и реализуется с пользой для всех нас", - отметил Лавров.
Ранее министр иностранных дел России совершил визит в Китай, в ходе которого провел переговоры с китайским коллегой Ван И, обсудив с ним, в частности, подготовку визитов на высшем и высоком уровнях. Также было принято решение автоматически продлить на очередной пятилетний срок Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
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РоссияВан И (политик)Сергей ЛавровКитайСШАВ мире
 
 
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