Лавров оценил политику Запада в отношении Китая и России
15:42 01.04.2021 (обновлено: 16:05 01.04.2021)
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Те на Западе, кто ведёт разговор с Китаем и с Россией свысока и с оскорблениями, - никудышные политики и стратеги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Те, кто с Китаем, как и с Россией ведёт разговор "через губу", как у нас принято говорить, свысока, с оскорблениями, – они никудышные политики и стратеги. Если им это нужно для того, чтобы через пару лет на очередных парламентских выборах показать свою "крутизну", значит, так тому и быть", - подчеркнул Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"По большому счету, никому нельзя хамить. А с такими великими цивилизациями, как Россия и Китай, разговор идет свысока, нам указывают, что делать. Если же мы хотим что-то сказать, то нас просят "отстать", - указал глава МИД.
"Во время моего визита в Китай мы с министром иностранных дел Ван И приняли совместное заявление о некоторых проблемах глобального управления, где подчеркнули неприемлемость нарушения международного права, его подмены некими келейно вырабатываемыми правилами, вмешательства во внутренние дела и в принципе всего того, что противоречит Уставу ООН. Там нет никаких угроз", - добавил он.
В двусторонних документах России и Китая всегда подчеркивается, "что двустороннее стратегическое взаимодействие и многогранное партнерство существует не против кого бы то ни было, а исключительно в интересах наших народов и стран", сказал дипломат.
"Оно развивается на четкой, объективной основе совпадения интересов. Мы ищем баланс интересов, у нас много направлений, где он найден и реализуется с пользой для всех нас", - отметил Лавров.
Ранее министр иностранных дел России совершил визит в Китай, в ходе которого провел переговоры с китайским коллегой Ван И, обсудив с ним, в частности, подготовку визитов на высшем и высоком уровнях. Также было принято решение автоматически продлить на очередной пятилетний срок Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.