https://ria.ru/20210401/lavrov-1603809895.html

Лавров оценил политику Запада в отношении Китая и России

Лавров оценил политику Запада в отношении Китая и России

Те на Западе, кто ведёт разговор с Китаем и с Россией свысока и с оскорблениями, - никудышные политики и стратеги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:42

2021-04-01T15:42

2021-04-01T16:05

россия

ван и (политик)

сергей лавров

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Те на Западе, кто ведёт разговор с Китаем и с Россией свысока и с оскорблениями, - никудышные политики и стратеги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Те, кто с Китаем, как и с Россией ведёт разговор "через губу", как у нас принято говорить, свысока, с оскорблениями, – они никудышные политики и стратеги. Если им это нужно для того, чтобы через пару лет на очередных парламентских выборах показать свою "крутизну", значит, так тому и быть", - подчеркнул Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."По большому счету, никому нельзя хамить. А с такими великими цивилизациями, как Россия и Китай, разговор идет свысока, нам указывают, что делать. Если же мы хотим что-то сказать, то нас просят "отстать", - указал глава МИД.Москва и Пекин не дружит против кого бы то ни было, заявил министр.В двусторонних документах России и Китая всегда подчеркивается, "что двустороннее стратегическое взаимодействие и многогранное партнерство существует не против кого бы то ни было, а исключительно в интересах наших народов и стран", сказал дипломат."Оно развивается на четкой, объективной основе совпадения интересов. Мы ищем баланс интересов, у нас много направлений, где он найден и реализуется с пользой для всех нас", - отметил Лавров.Ранее министр иностранных дел России совершил визит в Китай, в ходе которого провел переговоры с китайским коллегой Ван И, обсудив с ним, в частности, подготовку визитов на высшем и высоком уровнях. Также было принято решение автоматически продлить на очередной пятилетний срок Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

https://ria.ru/20210330/kitay-1603406172.html

https://ria.ru/20210327/sanktsii-1603122215.html

россия

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ван и (политик), сергей лавров, китай, сша, в мире