Лавров сожалеет, что Байден не согласился на разговор с Путиным
15:36 01.04.2021 (обновлено: 16:04 01.04.2021)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ответ президента РФ Владимира Путина на неприемлемые заявления в интервью его американского коллеги Джо Байдена был дипломатичным и вежливым, Москва сожалеет, что американская сторона не воспользовалась предложением российского лидера поговорить в прямом эфире, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эта риторика – хочу подчеркнуть еще раз – возмутительна и неприемлема. Но президент России Путин отреагировал на нее дипломатично и вежливо", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало", - добавил министр.
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил Байдену продолжить дискуссию онлайн в ближайшие дни, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности. Однако на минувшей неделе такой разговор не состоялся.
Лавров отметил: в том, как ведут себя США по отношению к России, действия гораздо важнее риторики.
"Все это давно уже сопровождается материальным наращиванием инфраструктуры конфронтации, куда надо записать и безоглядное продвижение военных объектов НАТО на Восток, превращение ротационного присутствия в постоянное на наших границах, в Прибалтике, Норвегии, Польше. Так что все гораздо серьезнее, чем просто слова", - резюмировал глава МИД РФ.