https://ria.ru/20210401/lavrov-1603807399.html

Лавров заявил, что Евросоюз оборвал каналы общения с Россией

Лавров заявил, что Евросоюз оборвал каналы общения с Россией

Россия пытается обсуждать с Евросоюзом его претензии к Москве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:28

2021-04-01T15:28

2021-04-01T16:03

россия

сергей лавров

еврокомиссия

евросоюз

ангела меркель

владимир путин

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/05/1556160584_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_463b448c4c667c7c2c2d7f2f8b9f26d3.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия пытается обсуждать с Евросоюзом его претензии к Москве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что отношения Москвы с ЕС как организацией выстраивались не один год, а на момент, когда произошел госпереворот на Украине, они включали в себя саммиты дважды в год; ежегодную встречу полного состава российского правительства с Еврокомиссией тоже в полном составе. Кроме того, шли переговоры над соглашением о переходе к безвизовому режиму, однако еще в 2013 году, до украинского кризиса, Евросоюз их прервал из-за позиции "русофобского меньшинства", отметил Лавров."ЕС, по сути дела, ввел против нас санкции и разорвал все каналы общения за то, что мы возвысили голос в защиту россиян и русских на Украине, в Донбассе и в Крыму. Мы пытаемся обсуждать с ними, когда они начинают предъявлять нам претензии. Наверное, они понимают. Надеюсь, они все-таки опытные политики. Но если они понимают и не хотят учесть это в своей практической политике, то значит они "заряжены" на русофобию либо ничего не могут поделать с русофобским агрессивным меньшинством в ЕС", - заявил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Он отметил, что вопрос отношений Москвы с Брюсселем упоминался в разговоре 30 марта между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как добавил Лавров, в Москве удивлены тем, что ЕС с обидой воспринимает оценки текущих отношений сторон.Лавров ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться".

https://ria.ru/20210330/siriya-1603483138.html

https://ria.ru/20210322/borrel-1602406310.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, европа