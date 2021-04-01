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Лавров заявил, что Евросоюз оборвал каналы общения с Россией
Лавров заявил, что Евросоюз оборвал каналы общения с Россией
Россия пытается обсуждать с Евросоюзом его претензии к Москве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:28
2021-04-01T16:03
россия
сергей лавров
еврокомиссия
евросоюз
ангела меркель
владимир путин
европа
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия пытается обсуждать с Евросоюзом его претензии к Москве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что отношения Москвы с ЕС как организацией выстраивались не один год, а на момент, когда произошел госпереворот на Украине, они включали в себя саммиты дважды в год; ежегодную встречу полного состава российского правительства с Еврокомиссией тоже в полном составе. Кроме того, шли переговоры над соглашением о переходе к безвизовому режиму, однако еще в 2013 году, до украинского кризиса, Евросоюз их прервал из-за позиции "русофобского меньшинства", отметил Лавров."ЕС, по сути дела, ввел против нас санкции и разорвал все каналы общения за то, что мы возвысили голос в защиту россиян и русских на Украине, в Донбассе и в Крыму. Мы пытаемся обсуждать с ними, когда они начинают предъявлять нам претензии. Наверное, они понимают. Надеюсь, они все-таки опытные политики. Но если они понимают и не хотят учесть это в своей практической политике, то значит они "заряжены" на русофобию либо ничего не могут поделать с русофобским агрессивным меньшинством в ЕС", - заявил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Он отметил, что вопрос отношений Москвы с Брюсселем упоминался в разговоре 30 марта между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как добавил Лавров, в Москве удивлены тем, что ЕС с обидой воспринимает оценки текущих отношений сторон.Лавров ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться".
https://ria.ru/20210330/siriya-1603483138.html
https://ria.ru/20210322/borrel-1602406310.html
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россия, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, европа

Лавров заявил, что Евросоюз оборвал каналы общения с Россией

15:28 01.04.2021 (обновлено: 16:03 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия пытается обсуждать с Евросоюзом его претензии к Москве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что отношения Москвы с ЕС как организацией выстраивались не один год, а на момент, когда произошел госпереворот на Украине, они включали в себя саммиты дважды в год; ежегодную встречу полного состава российского правительства с Еврокомиссией тоже в полном составе. Кроме того, шли переговоры над соглашением о переходе к безвизовому режиму, однако еще в 2013 году, до украинского кризиса, Евросоюз их прервал из-за позиции "русофобского меньшинства", отметил Лавров.
Сирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 16:34
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"ЕС, по сути дела, ввел против нас санкции и разорвал все каналы общения за то, что мы возвысили голос в защиту россиян и русских на Украине, в Донбассе и в Крыму. Мы пытаемся обсуждать с ними, когда они начинают предъявлять нам претензии. Наверное, они понимают. Надеюсь, они все-таки опытные политики. Но если они понимают и не хотят учесть это в своей практической политике, то значит они "заряжены" на русофобию либо ничего не могут поделать с русофобским агрессивным меньшинством в ЕС", - заявил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Он отметил, что вопрос отношений Москвы с Брюсселем упоминался в разговоре 30 марта между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как добавил Лавров, в Москве удивлены тем, что ЕС с обидой воспринимает оценки текущих отношений сторон.
"Это просто констатация объективной данности", - сказал Лавров, комментируя слова о том, что отношения России с ЕС находятся на точке "замерзания" или вообще отсутствуют.
Лавров ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 23:05
Боррель обвинил Россию в попытке взять курс на конфронтацию с ЕС
 
РоссияСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзАнгела МеркельВладимир ПутинЕвропа
 
 
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