Лавров заявил, что Евросоюз оборвал каналы общения с Россией
15:28 01.04.2021 (обновлено: 16:03 01.04.2021)
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия пытается обсуждать с Евросоюзом его претензии к Москве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что отношения Москвы с ЕС как организацией выстраивались не один год, а на момент, когда произошел госпереворот на Украине, они включали в себя саммиты дважды в год; ежегодную встречу полного состава российского правительства с Еврокомиссией тоже в полном составе. Кроме того, шли переговоры над соглашением о переходе к безвизовому режиму, однако еще в 2013 году, до украинского кризиса, Евросоюз их прервал из-за позиции "русофобского меньшинства", отметил Лавров.
"ЕС, по сути дела, ввел против нас санкции и разорвал все каналы общения за то, что мы возвысили голос в защиту россиян и русских на Украине, в Донбассе и в Крыму. Мы пытаемся обсуждать с ними, когда они начинают предъявлять нам претензии. Наверное, они понимают. Надеюсь, они все-таки опытные политики. Но если они понимают и не хотят учесть это в своей практической политике, то значит они "заряжены" на русофобию либо ничего не могут поделать с русофобским агрессивным меньшинством в ЕС", - заявил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Он отметил, что вопрос отношений Москвы с Брюсселем упоминался в разговоре 30 марта между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как добавил Лавров, в Москве удивлены тем, что ЕС с обидой воспринимает оценки текущих отношений сторон.
"Это просто констатация объективной данности", - сказал Лавров, комментируя слова о том, что отношения России с ЕС находятся на точке "замерзания" или вообще отсутствуют.
Лавров ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться".