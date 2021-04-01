https://ria.ru/20210401/lavrov-1603801925.html

Конфронтация между Россией и Западом достигла дна, заявил Лавров

Конфронтация между Россией и Западом достигла дна, заявил Лавров

Конфронтация между Западом и Россией достигла дна, но есть надежда, что все понимают связанные с этим риски, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:06

2021-04-01T15:06

2021-04-01T16:22

сергей лавров

евросоюз

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603799805_0:107:3072:1835_1920x0_80_0_0_d455bbe80913bccaede018da3fe44750.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости. Конфронтация между Западом и Россией достигла дна, но есть надежда, что все понимают связанные с этим риски, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Отвечая на вопрос о том, было ли ему когда-то более тревожно, чем сейчас, российский министр сказал: "И да, и нет"."С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности", - отметил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.По словам Лаврова, западные коллеги РФ ввели в дипломатический и международных обиход слово "война"."Гибридная война, развязанная Россией" – очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни. Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", - подчеркнул он.В последнее время отношения России и стран Запада продолжили серьезно ухудшаться. США и страны ЕС продолжили под различными предлогами вводить против РФ санкции. На этом фоне Лавров ранее заявлял, что отношений у Москвы с Евросоюзом как с организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. Не лучше дело обстоит и на американском направлении. Недавно посла России в США Анатолия Антонова даже пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/ssha-1603621986.html

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, евросоюз, москва, вашингтон (город), сша, в мире