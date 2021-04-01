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Конфронтация между Россией и Западом достигла дна, заявил Лавров
Конфронтация между Россией и Западом достигла дна, заявил Лавров
Конфронтация между Западом и Россией достигла дна, но есть надежда, что все понимают связанные с этим риски, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:06
2021-04-01T16:22
сергей лавров
евросоюз
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вашингтон (город)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости. Конфронтация между Западом и Россией достигла дна, но есть надежда, что все понимают связанные с этим риски, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Отвечая на вопрос о том, было ли ему когда-то более тревожно, чем сейчас, российский министр сказал: "И да, и нет"."С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности", - отметил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.По словам Лаврова, западные коллеги РФ ввели в дипломатический и международных обиход слово "война"."Гибридная война, развязанная Россией" – очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни. Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", - подчеркнул он.В последнее время отношения России и стран Запада продолжили серьезно ухудшаться. США и страны ЕС продолжили под различными предлогами вводить против РФ санкции. На этом фоне Лавров ранее заявлял, что отношений у Москвы с Евросоюзом как с организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. Не лучше дело обстоит и на американском направлении. Недавно посла России в США Анатолия Антонова даже пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
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сергей лавров, евросоюз, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Конфронтация между Россией и Западом достигла дна, заявил Лавров

15:06 01.04.2021 (обновлено: 16:22 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости. Конфронтация между Западом и Россией достигла дна, но есть надежда, что все понимают связанные с этим риски, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос о том, было ли ему когда-то более тревожно, чем сейчас, российский министр сказал: "И да, и нет".
"С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности", - отметил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
По словам Лаврова, западные коллеги РФ ввели в дипломатический и международных обиход слово "война".
"Гибридная война, развязанная Россией" – очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни. Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", - подчеркнул он.
Монумент Вашингтона в США - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 13:58Сказано в эфире
Американист: в США поняли, что курс в отношении России – рискованный
В последнее время отношения России и стран Запада продолжили серьезно ухудшаться. США и страны ЕС продолжили под различными предлогами вводить против РФ санкции. На этом фоне Лавров ранее заявлял, что отношений у Москвы с Евросоюзом как с организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. Не лучше дело обстоит и на американском направлении. Недавно посла России в США Анатолия Антонова даже пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
 
Сергей ЛавровЕвросоюзМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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