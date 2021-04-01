https://ria.ru/20210401/lavrov-1603801925.html
Конфронтация между Россией и Западом достигла дна, заявил Лавров
Конфронтация между Россией и Западом достигла дна, заявил Лавров
Конфронтация между Западом и Россией достигла дна, но есть надежда, что все понимают связанные с этим риски, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:06
2021-04-01T15:06
2021-04-01T16:22
сергей лавров
евросоюз
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603799805_0:107:3072:1835_1920x0_80_0_0_d455bbe80913bccaede018da3fe44750.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости. Конфронтация между Западом и Россией достигла дна, но есть надежда, что все понимают связанные с этим риски, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Отвечая на вопрос о том, было ли ему когда-то более тревожно, чем сейчас, российский министр сказал: "И да, и нет"."С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности", - отметил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.По словам Лаврова, западные коллеги РФ ввели в дипломатический и международных обиход слово "война"."Гибридная война, развязанная Россией" – очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни. Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", - подчеркнул он.В последнее время отношения России и стран Запада продолжили серьезно ухудшаться. США и страны ЕС продолжили под различными предлогами вводить против РФ санкции. На этом фоне Лавров ранее заявлял, что отношений у Москвы с Евросоюзом как с организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. Не лучше дело обстоит и на американском направлении. Недавно посла России в США Анатолия Антонова даже пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/ssha-1603621986.html
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603799805_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9c99c25446f90c10b47f7d118fa7548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, евросоюз, москва, вашингтон (город), сша, в мире
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости.
Конфронтация между Западом и Россией достигла дна, но есть надежда, что все понимают связанные с этим риски, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
Отвечая на вопрос о том, было ли ему когда-то более тревожно, чем сейчас, российский министр сказал: "И да, и нет".
"С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности", - отметил министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
По словам Лаврова, западные коллеги РФ ввели в дипломатический и международных обиход слово "война".
"Гибридная война, развязанная Россией" – очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни. Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", - подчеркнул он.
В последнее время отношения России и стран Запада продолжили серьезно ухудшаться. США
и страны ЕС продолжили под различными предлогами вводить против РФ санкции. На этом фоне Лавров ранее заявлял, что отношений у Москвы с Евросоюзом
как с организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. Не лучше дело обстоит и на американском направлении. Недавно посла России в США Анатолия Антонова даже пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".