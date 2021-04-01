https://ria.ru/20210401/kurs-1603786236.html

Официальный курс евро на пятницу вырос на 21 копейку

Официальный курс евро на пятницу вырос на 21 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 20,71 копейки - до 88,9523 рубля, курс доллара - на 17 копеек, до 75,8073 рубля, следует РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:48

2021-04-01T13:48

2021-04-01T13:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 20,71 копейки - до 88,9523 рубля, курс доллара - на 17 копеек, до 75,8073 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 18,7 копейки, составив 81,7226 рубля.

https://ria.ru/20210322/valyuta-1602318979.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика