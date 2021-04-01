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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210401/kurs-1603786236.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на 21 копейку
Официальный курс евро на пятницу вырос на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 20,71 копейки - до 88,9523 рубля, курс доллара - на 17 копеек, до 75,8073 рубля, следует РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:48
2021-04-01T13:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 20,71 копейки - до 88,9523 рубля, курс доллара - на 17 копеек, до 75,8073 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 18,7 копейки, составив 81,7226 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу вырос на 21 копейку

13:48 01.04.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкИнформация с курсами валют на двери магазина в Москве
Информация с курсами валют на двери магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 20,71 копейки - до 88,9523 рубля, курс доллара - на 17 копеек, до 75,8073 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 18,7 копейки, составив 81,7226 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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