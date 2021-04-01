https://ria.ru/20210401/krym-1603722794.html

В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма

В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма

Украинский портал "Историческая правда" сообщил, что в школьных учебниках по истории изображена карта страны без Крыма. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T01:43

2021-04-01T01:43

2021-04-01T01:54

россия

республика крым

севастополь

украина

школа

в мире

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинский портал "Историческая правда" сообщил, что в школьных учебниках по истории изображена карта страны без Крыма.Как уточняется, речь идет о двух учебниках по истории Украины для девятого и десятого классов. Их выпустило издательство "Грамота" в 2017 и 2018 годах соответственно.Портал отметил, что отсутствие полуострова заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

https://ria.ru/20210125/krym-1594410233.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, севастополь, украина, школа, в мире