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В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
Украинский портал "Историческая правда" сообщил, что в школьных учебниках по истории изображена карта страны без Крыма. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T01:43
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россия
республика крым
севастополь
украина
школа
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинский портал "Историческая правда" сообщил, что в школьных учебниках по истории изображена карта страны без Крыма.Как уточняется, речь идет о двух учебниках по истории Украины для девятого и десятого классов. Их выпустило издательство "Грамота" в 2017 и 2018 годах соответственно.Портал отметил, что отсутствие полуострова заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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россия, республика крым, севастополь, украина, школа, в мире

В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма

01:43 01.04.2021 (обновлено: 01:54 01.04.2021)
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинский портал "Историческая правда" сообщил, что в школьных учебниках по истории изображена карта страны без Крыма.
Как уточняется, речь идет о двух учебниках по истории Украины для девятого и десятого классов. Их выпустило издательство "Грамота" в 2017 и 2018 годах соответственно.
Вадим Рабиновичさんの投稿 2021年3月31日水曜日
Портал отметил, что отсутствие полуострова заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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