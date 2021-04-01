https://ria.ru/20210401/krym-1603722794.html
В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
Украинский портал "Историческая правда" сообщил, что в школьных учебниках по истории изображена карта страны без Крыма. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T01:43
2021-04-01T01:43
2021-04-01T01:54
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севастополь
украина
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинский портал "Историческая правда" сообщил, что в школьных учебниках по истории изображена карта страны без Крыма.Как уточняется, речь идет о двух учебниках по истории Украины для девятого и десятого классов. Их выпустило издательство "Грамота" в 2017 и 2018 годах соответственно.Портал отметил, что отсутствие полуострова заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
https://ria.ru/20210125/krym-1594410233.html
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россия, республика крым, севастополь, украина, школа, в мире