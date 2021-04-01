https://ria.ru/20210401/krizis-1603831813.html

В МИД прокомментировали миграционный кризис в США

В МИД прокомментировали миграционный кризис в США

Разворачивающийся в США на границе с Мексикой миграционный кризис требует срочного вмешательства ООН, а условия содержания нелегальных мигрантов могут в... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:05

2021-04-01T17:05

2021-04-01T17:05

мария захарова

мексика

оон

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Разворачивающийся в США на границе с Мексикой миграционный кризис требует срочного вмешательства ООН, а условия содержания нелегальных мигрантов могут в отдельных случаях квалифицироваться как пытки, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Разворачивающийся в США миграционный кризис на границе с Мексикой приобретает масштабы гуманитарного бедствия. Ситуация требует срочного вмешательства ООН, других международных структур, безусловно, правозащитных НПО... Реальность шокирует: в переполненных депортационных изоляторах сейчас находятся порядка 18 тысяч несовершеннолетних", - заявила Захарова на брифинге.Она отметила, что "детей, по сути, загнали в вольеры, где царит антисанитария, распространяется коронавирусная инфекция и приходится спать на полу"."Их родители буквально штурмуют южные рубежи США, счет задержанным уже перевалил за сотню тысяч. По оценкам американских СМИ, каждый день границу незаконно пересекают до тысячи человек", - сказала Захарова."Исходим из того, что действия Вашингтона в части обращения с мигрантами в центрах временного содержания, в особенности с несовершеннолетними, можно квалифицировать как грубое нарушение международных правозащитных обязательств... Условия содержания нелегалов по многим признакам могут рассматриваться как пытки и негуманное обращение", - отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20210122/tramp-1594107764.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/migranty-1593701761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мексика, оон, вашингтон (город), сша, в мире