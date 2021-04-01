Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/krizis-1603831813.html
В МИД прокомментировали миграционный кризис в США
В МИД прокомментировали миграционный кризис в США
Разворачивающийся в США на границе с Мексикой миграционный кризис требует срочного вмешательства ООН, а условия содержания нелегальных мигрантов могут в... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:05
2021-04-01T17:05
мария захарова
мексика
оон
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598564443_0:166:3085:1901_1920x0_80_0_0_d8f86c1cab6a78f27f92c7057493876b.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Разворачивающийся в США на границе с Мексикой миграционный кризис требует срочного вмешательства ООН, а условия содержания нелегальных мигрантов могут в отдельных случаях квалифицироваться как пытки, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Разворачивающийся в США миграционный кризис на границе с Мексикой приобретает масштабы гуманитарного бедствия. Ситуация требует срочного вмешательства ООН, других международных структур, безусловно, правозащитных НПО... Реальность шокирует: в переполненных депортационных изоляторах сейчас находятся порядка 18 тысяч несовершеннолетних", - заявила Захарова на брифинге.Она отметила, что "детей, по сути, загнали в вольеры, где царит антисанитария, распространяется коронавирусная инфекция и приходится спать на полу"."Их родители буквально штурмуют южные рубежи США, счет задержанным уже перевалил за сотню тысяч. По оценкам американских СМИ, каждый день границу незаконно пересекают до тысячи человек", - сказала Захарова."Исходим из того, что действия Вашингтона в части обращения с мигрантами в центрах временного содержания, в особенности с несовершеннолетними, можно квалифицировать как грубое нарушение международных правозащитных обязательств... Условия содержания нелегалов по многим признакам могут рассматриваться как пытки и негуманное обращение", - отметила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20210122/tramp-1594107764.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/migranty-1593701761.html
мексика
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598564443_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_07e62359e476e00d19c3444cfd3a779e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, мексика, оон, вашингтон (город), сша, в мире

В МИД прокомментировали миграционный кризис в США

17:05 01.04.2021
 
© РИА Новости / Илиана Суарез / Перейти в фотобанкМигранты из Гондураса в ожидании поезда до границы Мексики и США
Мигранты из Гондураса в ожидании поезда до границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Илиана Суарез
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Разворачивающийся в США на границе с Мексикой миграционный кризис требует срочного вмешательства ООН, а условия содержания нелегальных мигрантов могут в отдельных случаях квалифицироваться как пытки, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Разворачивающийся в США миграционный кризис на границе с Мексикой приобретает масштабы гуманитарного бедствия. Ситуация требует срочного вмешательства ООН, других международных структур, безусловно, правозащитных НПО... Реальность шокирует: в переполненных депортационных изоляторах сейчас находятся порядка 18 тысяч несовершеннолетних", - заявила Захарова на брифинге.
Возле пограничного ограждения Мексика-США - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 09:12
Стена Трампа не решила проблему миграции, считает эксперт из США
Она отметила, что "детей, по сути, загнали в вольеры, где царит антисанитария, распространяется коронавирусная инфекция и приходится спать на полу".
"Их родители буквально штурмуют южные рубежи США, счет задержанным уже перевалил за сотню тысяч. По оценкам американских СМИ, каждый день границу незаконно пересекают до тысячи человек", - сказала Захарова.
"Исходим из того, что действия Вашингтона в части обращения с мигрантами в центрах временного содержания, в особенности с несовершеннолетними, можно квалифицировать как грубое нарушение международных правозащитных обязательств... Условия содержания нелегалов по многим признакам могут рассматриваться как пытки и негуманное обращение", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 16:16Акценты
Готов ли Байден к обещанному теплому приему? Мигранты уже постучали
 
Мария ЗахароваМексикаООНВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния