https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603762299.html

В Москве за сутки госпитализировали 847 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 847 человек с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 847 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:54

2021-04-01T11:54

2021-04-01T11:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 847 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели еще 1632 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 946 370. В Москве выявлен 2151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 847 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что также в столице скончался 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603755957.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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