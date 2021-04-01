https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603762299.html
В Москве за сутки госпитализировали 847 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 847 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 847 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:54
2021-04-01T11:54
2021-04-01T11:54
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 847 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели еще 1632 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 946 370. В Москве выявлен 2151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 847 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что также в столице скончался 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603755957.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество