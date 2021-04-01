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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп (0,01%) в Магаданской области и Туве, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:19
2021-04-01T11:19
2021-04-01T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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магаданская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп (0,01%) в Магаданской области и Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Ингушетия - 0,05%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия, магаданская область, республика тыва, общество