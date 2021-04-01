https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603754440.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп (0,01%) в Магаданской области и Туве, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:19

2021-04-01T11:19

2021-04-01T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

республика ингушетия

магаданская область

республика тыва

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп (0,01%) в Магаданской области и Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Ингушетия - 0,05%", - говорится в сообщении.

республика ингушетия

магаданская область

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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