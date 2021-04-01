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Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о планах контактов Владимира Путина с лидерами США и Саудовской Аравии в преддверии заседания ОПЕК+... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:58
2021-04-01T12:58
2021-04-01T12:58
опек
дмитрий песков
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о планах контактов Владимира Путина с лидерами США и Саудовской Аравии в преддверии заседания ОПЕК+ заявил, что Кремль проинформирует, когда они произойдут."Непосредственно эту тему ведет вице-премьер (Александр - ред.) Новак, который находится в контакте со своими визави по этому процессу, это первое. А что касается контактов на высшем уровне, мы будем вас информировать о них", - ответил Песков на вопрос, не планируется ли у России контакты на высшем уровне с США и Саудовской Аравией в преддверии заседания ОПЕК+, которое запланировано на четверг.
https://ria.ru/20210329/neft-1603300975.html
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опек, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, сша, в мире