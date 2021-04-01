https://ria.ru/20210401/kontakty-1603775890.html

Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии

Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о планах контактов Владимира Путина с лидерами США и Саудовской Аравии в преддверии заседания ОПЕК+... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:58

2021-04-01T12:58

2021-04-01T12:58

опек

дмитрий песков

владимир путин

саудовская аравия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602700364_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_6bab7fc522587425246bc38627fd72d9.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о планах контактов Владимира Путина с лидерами США и Саудовской Аравии в преддверии заседания ОПЕК+ заявил, что Кремль проинформирует, когда они произойдут."Непосредственно эту тему ведет вице-премьер (Александр - ред.) Новак, который находится в контакте со своими визави по этому процессу, это первое. А что касается контактов на высшем уровне, мы будем вас информировать о них", - ответил Песков на вопрос, не планируется ли у России контакты на высшем уровне с США и Саудовской Аравией в преддверии заседания ОПЕК+, которое запланировано на четверг.

https://ria.ru/20210329/neft-1603300975.html

саудовская аравия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опек, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, сша, в мире