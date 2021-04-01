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Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о планах контактов Владимира Путина с лидерами США и Саудовской Аравии в преддверии заседания ОПЕК+... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:58
2021-04-01T12:58
опек
дмитрий песков
владимир путин
саудовская аравия
сша
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о планах контактов Владимира Путина с лидерами США и Саудовской Аравии в преддверии заседания ОПЕК+ заявил, что Кремль проинформирует, когда они произойдут."Непосредственно эту тему ведет вице-премьер (Александр - ред.) Новак, который находится в контакте со своими визави по этому процессу, это первое. А что касается контактов на высшем уровне, мы будем вас информировать о них", - ответил Песков на вопрос, не планируется ли у России контакты на высшем уровне с США и Саудовской Аравией в преддверии заседания ОПЕК+, которое запланировано на четверг.
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опек, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, сша, в мире

Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии

12:58 01.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о планах контактов Владимира Путина с лидерами США и Саудовской Аравии в преддверии заседания ОПЕК+ заявил, что Кремль проинформирует, когда они произойдут.
"Непосредственно эту тему ведет вице-премьер (Александр - ред.) Новак, который находится в контакте со своими визави по этому процессу, это первое. А что касается контактов на высшем уровне, мы будем вас информировать о них", - ответил Песков на вопрос, не планируется ли у России контакты на высшем уровне с США и Саудовской Аравией в преддверии заседания ОПЕК+, которое запланировано на четверг.
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 14:33Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цены на нефть начали расти на ожиданиях по ОПЕК+ и Суэцкому каналу
 
ОПЕКДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияСШАВ мире
 
 
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