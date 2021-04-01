https://ria.ru/20210401/kndr-1603759338.html

Посольство России в КНДР опубликовало фото опустевших диппредставительств

Посольство России в КНДР опубликовало фото опустевших диппредставительств

Посольство России в КНДР опубликовало на своей официальной странице в Facebook фотографии опустевших дипломатических представительств в Пхеньяне. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:42

2021-04-01T11:42

2021-04-01T11:42

пхеньян

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Посольство России в КНДР опубликовало на своей официальной странице в Facebook фотографии опустевших дипломатических представительств в Пхеньяне.Ранее в российской дипмиссии сообщили, что в КНДР, где введены тотальные ограничения и наблюдается острейший дефицит необходимых товаров, осталось работать девять послов иностранных государств и четверо временных поверенных в делах. По данным диппредставительства, "уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций". Но посольство РФ, которому также нелегко, продолжит свою работу.На одной из опубликованных фотографий запечатлено здание бывшего комплекса посольства ГДР в КНДР, где разместились дипломатические миссии Великобритании, Германии, Франции и Швеции, но, как отмечается на подписи к снимку, "ни разу не открывались уже много месяцев"."Калитка посольства Венесуэлы открыта, но в нее тоже уже давно никто не входил", - указывается под другой фотографией."Пакистанцы уехали, но ворота оставили открытыми", а под снимком чешского диппредставительства сообщается, что "чехи уехали с последней группой 18 марта", а "табличку на калитке посольства Бразилии теперь даже трудно прочитать"."Мы часто бывали в гостях у наших польских друзей. Как жалко, что все это закончилось!" - сожалеют в российском посольстве.Что касается работы международных организаций, то, как следует из опубликованных фотоснимков, "резиденция резидента-координатора программ ООН для КНДР давно ждет своего хозяина", а парковка автомобилей международных гуманитарных агентств пустует."Нет корреспонденции для представительства Всемирной продовольственной программы", - сообщили в российской дипмиссии.

https://ria.ru/20210401/diplomatiya-1603743170.html

пхеньян

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пхеньян, кндр (северная корея), в мире