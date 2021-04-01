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Посольство России в КНДР опубликовало фото опустевших диппредставительств
Посольство России в КНДР опубликовало фото опустевших диппредставительств
Посольство России в КНДР опубликовало на своей официальной странице в Facebook фотографии опустевших дипломатических представительств в Пхеньяне. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:42
2021-04-01T11:42
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Посольство России в КНДР опубликовало на своей официальной странице в Facebook фотографии опустевших дипломатических представительств в Пхеньяне.Ранее в российской дипмиссии сообщили, что в КНДР, где введены тотальные ограничения и наблюдается острейший дефицит необходимых товаров, осталось работать девять послов иностранных государств и четверо временных поверенных в делах. По данным диппредставительства, "уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций". Но посольство РФ, которому также нелегко, продолжит свою работу.На одной из опубликованных фотографий запечатлено здание бывшего комплекса посольства ГДР в КНДР, где разместились дипломатические миссии Великобритании, Германии, Франции и Швеции, но, как отмечается на подписи к снимку, "ни разу не открывались уже много месяцев"."Калитка посольства Венесуэлы открыта, но в нее тоже уже давно никто не входил", - указывается под другой фотографией."Пакистанцы уехали, но ворота оставили открытыми", а под снимком чешского диппредставительства сообщается, что "чехи уехали с последней группой 18 марта", а "табличку на калитке посольства Бразилии теперь даже трудно прочитать"."Мы часто бывали в гостях у наших польских друзей. Как жалко, что все это закончилось!" - сожалеют в российском посольстве.Что касается работы международных организаций, то, как следует из опубликованных фотоснимков, "резиденция резидента-координатора программ ООН для КНДР давно ждет своего хозяина", а парковка автомобилей международных гуманитарных агентств пустует."Нет корреспонденции для представительства Всемирной продовольственной программы", - сообщили в российской дипмиссии.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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пхеньян, кндр (северная корея), в мире

Посольство России в КНДР опубликовало фото опустевших диппредставительств

11:42 01.04.2021
 
© Sputnik / Andrey OlfertЖители на улице Пхеньяна
Жители на улице Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Andrey Olfert
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Посольство России в КНДР опубликовало на своей официальной странице в Facebook фотографии опустевших дипломатических представительств в Пхеньяне.
Ранее в российской дипмиссии сообщили, что в КНДР, где введены тотальные ограничения и наблюдается острейший дефицит необходимых товаров, осталось работать девять послов иностранных государств и четверо временных поверенных в делах. По данным диппредставительства, "уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций". Но посольство РФ, которому также нелегко, продолжит свою работу.
© Фото : Посольство России в КНДРРезиденция резидента-координатора программ ООН для КНДР в Пхеньяне
Резиденция резидента-координатора программ ООН для КНДР в Пхеньяне
1 из 10
Резиденция резидента-координатора программ ООН для КНДР в Пхеньяне
© Фото : Посольство России в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДРБывший комплекс Посольства ГДР в КНДР, где теперь разместились дипломатические миссии Великобритании, Германии, Франции и Швеции
Бывший комплекс Посольства ГДР в КНДР, где теперь разместились дипломатические миссии Великобритании, Германии, Франции и Швеции
2 из 10
Бывший комплекс Посольства ГДР в КНДР, где теперь разместились дипломатические миссии Великобритании, Германии, Франции и Швеции
© Фото : Посольство России в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДРВъезд на территорию посольства Венесуэлы в КНДР
Въезд на территорию посольства Венесуэлы в КНДР
3 из 10
Въезд на территорию посольства Венесуэлы в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДРПосольство Пакистана в КНДР
Посольство Пакистана в КНДР
4 из 10
Посольство Пакистана в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДРПарковка автомобилей международных гуманитарных агентств в КНДР
Парковка автомобилей международных гуманитарных агентств в КНДР
5 из 10
Парковка автомобилей международных гуманитарных агентств в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДРПосольство Чехии в КНДР
Посольство Чехии в КНДР
6 из 10
Посольство Чехии в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДРПосольство Нигерии в КНДР
Посольство Нигерии в КНДР
7 из 10
Посольство Нигерии в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДРПосольство Польши в КНДР
Посольство Польши в КНДР
8 из 10
Посольство Польши в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДРТабличка у входа на территорию посольства Бразилии в КНДР
Табличка у входа на территорию посольства Бразилии в КНДР
9 из 10
Табличка у входа на территорию посольства Бразилии в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДРПочтовый ящик у представительства Всемирной Продовольственной Программы в КНДР
Почтовый ящик у представительства Всемирной Продовольственной Программы в КНДР
10 из 10
Почтовый ящик у представительства Всемирной Продовольственной Программы в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
1 из 10
Резиденция резидента-координатора программ ООН для КНДР в Пхеньяне
© Фото : Посольство России в КНДР
2 из 10
Бывший комплекс Посольства ГДР в КНДР, где теперь разместились дипломатические миссии Великобритании, Германии, Франции и Швеции
© Фото : Посольство России в КНДР
3 из 10
Въезд на территорию посольства Венесуэлы в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
4 из 10
Посольство Пакистана в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
5 из 10
Парковка автомобилей международных гуманитарных агентств в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
6 из 10
Посольство Чехии в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
7 из 10
Посольство Нигерии в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
8 из 10
Посольство Польши в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
9 из 10
Табличка у входа на территорию посольства Бразилии в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
10 из 10
Почтовый ящик у представительства Всемирной Продовольственной Программы в КНДР
© Фото : Посольство России в КНДР
На одной из опубликованных фотографий запечатлено здание бывшего комплекса посольства ГДР в КНДР, где разместились дипломатические миссии Великобритании, Германии, Франции и Швеции, но, как отмечается на подписи к снимку, "ни разу не открывались уже много месяцев".
"Калитка посольства Венесуэлы открыта, но в нее тоже уже давно никто не входил", - указывается под другой фотографией.
"Пакистанцы уехали, но ворота оставили открытыми", а под снимком чешского диппредставительства сообщается, что "чехи уехали с последней группой 18 марта", а "табличку на калитке посольства Бразилии теперь даже трудно прочитать".
Парковка автомобилей международных гуманитарных агентств в КНДР - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
10:23
Посольства 12 стран прекратили работу в КНДР из-за сложной обстановки
"Мы часто бывали в гостях у наших польских друзей. Как жалко, что все это закончилось!" - сожалеют в российском посольстве.
Что касается работы международных организаций, то, как следует из опубликованных фотоснимков, "резиденция резидента-координатора программ ООН для КНДР давно ждет своего хозяина", а парковка автомобилей международных гуманитарных агентств пустует.
"Нет корреспонденции для представительства Всемирной продовольственной программы", - сообщили в российской дипмиссии.
 
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