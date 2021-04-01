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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210401/klubnika-1603818420.html
В Оренбуржье приступили к сбору первого урожая клубники
В Оренбуржье приступили к сбору первого урожая клубники
В Оренбуржье приступили к сбору первого урожая клубники, на полках магазинов ягода появится в ближайшие дни, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:14
2021-04-01T16:14
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. В Оренбуржье приступили к сбору первого урожая клубники, на полках магазинов ягода появится в ближайшие дни, сообщает пресс-служба областного правительства.В сообщении говорится, что рассаду ягоды в тепличном хозяйстве высадили в середине февраля, не ожидая полного завершения строительства, а уже 1 апреля приступили к сбору ягод первого урожая. "Ждем, когда комплекс выйдет на полное производство – в перспективе до 1200 тонн ягоды в год. Это интересный проект, он наверняка расширит линейку местных брендов – рядом с соль-илецким арбузом появятся клубника, ежевика и смородина из Ташлы", — отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Пресс- служба отмечает, что тепличное предприятие вошло в реестр приоритетных инвестиционных проектов региона. На земельном участке площадью 40 гектаров планируется построить 385 теплиц для выращивания смородины, ежевики, голубики, арбуза, земляники садовой. Стоимость проекта 709 миллионов рублей. Будут созданы сто новых рабочих мест.
https://ria.ru/20210331/ekosistema-1603666309.html
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денис паслер, оренбургская область

В Оренбуржье приступили к сбору первого урожая клубники

16:14 01.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонтейнер с клубникой
Контейнер с клубникой - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ОРЕНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. В Оренбуржье приступили к сбору первого урожая клубники, на полках магазинов ягода появится в ближайшие дни, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В Оренбуржье приступили к сбору первого урожая клубники, которая выросла в новом тепличном комплексе Оренбуржья "СДО-Логистик", которое находится в селе Ташла Ташлинского района",- отмечает пресс- служба.
В сообщении говорится, что рассаду ягоды в тепличном хозяйстве высадили в середине февраля, не ожидая полного завершения строительства, а уже 1 апреля приступили к сбору ягод первого урожая.
"Ждем, когда комплекс выйдет на полное производство – в перспективе до 1200 тонн ягоды в год. Это интересный проект, он наверняка расширит линейку местных брендов – рядом с соль-илецким арбузом появятся клубника, ежевика и смородина из Ташлы", — отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Пресс- служба отмечает, что тепличное предприятие вошло в реестр приоритетных инвестиционных проектов региона.
На земельном участке площадью 40 гектаров планируется построить 385 теплиц для выращивания смородины, ежевики, голубики, арбуза, земляники садовой. Стоимость проекта 709 миллионов рублей. Будут созданы сто новых рабочих мест.
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