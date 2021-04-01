Канделаки высказалась о беспорядках из-за визита Познера в Грузию
14:38 01.04.2021 (обновлено: 20:18 01.04.2021)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста против визита российского телеведущего Владимира Познера в Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста против визита российского телеведущего Владимира Познера в Тбилиси
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки пристыдила жителей Тбилиси, устроивших беспорядки у отеля, в котором остановился журналист Владимир Познер. Об этом она написала в телеграме.
Канделаки отметила, что грузины всегда отличались гостеприимством, так как это было частью их воспитания и мироощущения.
"И вот я вижу, что мы дожили до позорного отношения к человеку, всем сердцем любящего Грузию", — написала ведущая.
Она вспомнила о том, как недавно Познер сидел за одним столом с ней, Мирандой Мирианашвили и Василием Церетели. По ее словам, он был рад слышать живую грузинскую речь.
"Познер о Грузии знает даже больше, чем те люди, которые решили вдруг выразить свое неуважение под окнами его гостиницы", — продолжила телеведущая.
Она назвала участников беспорядков "человеками без рода и племени" и выразила сожаление, что не нашлось тех, кто их бы остановил.
"Одернули и выдворили бы их в прямом и переносном смысле. Туда, где люди не чтут свои корни и презирают свое прошлое, разменяв его на сиюминутные политические амбиции", — заключила Канделаки.
Владимир Познер прибыли в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, но местные жители окружили здание отеля, где остановился журналист, и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал. Визит ведущего они назвали неприемлемым, так как, по их мнению, он не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с заявлениями Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Сам журналист уже вернулся в Россию.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.