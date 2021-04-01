https://ria.ru/20210401/kandelaki-1603795718.html

Канделаки высказалась о беспорядках из-за визита Познера в Грузию

Канделаки высказалась о беспорядках из-за визита Познера в Грузию

Телеведущая Тина Канделаки пристыдила жителей Тбилиси, устроивших беспорядки у отеля, в котором остановился журналист Владимир Познер. Об этом она написала в... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:38

2021-04-01T14:38

2021-04-01T20:18

россия

тина канделаки (тинатин канделаки)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки пристыдила жителей Тбилиси, устроивших беспорядки у отеля, в котором остановился журналист Владимир Познер. Об этом она написала в телеграме.Канделаки отметила, что грузины всегда отличались гостеприимством, так как это было частью их воспитания и мироощущения. Она вспомнила о том, как недавно Познер сидел за одним столом с ней, Мирандой Мирианашвили и Василием Церетели. По ее словам, он был рад слышать живую грузинскую речь. "Познер о Грузии знает даже больше, чем те люди, которые решили вдруг выразить свое неуважение под окнами его гостиницы", — продолжила телеведущая. Она назвала участников беспорядков "человеками без рода и племени" и выразила сожаление, что не нашлось тех, кто их бы остановил. Владимир Познер прибыли в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, но местные жители окружили здание отеля, где остановился журналист, и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал. Визит ведущего они назвали неприемлемым, так как, по их мнению, он не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с заявлениями Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Сам журналист уже вернулся в Россию.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20210401/pozner-1603761968.html

https://ria.ru/20210401/gruziya-1603774359.html

россия

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россия, тина канделаки (тинатин канделаки), владимир познер, грузия, общество, в мире