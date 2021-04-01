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Газета сообщила, что задержанный в Италии россиянин работает в ГРУ
Газета сообщила, что задержанный в Италии россиянин работает в ГРУ
Итальянская газета la Repubblica утверждает, что сотрудник российского посольства, с которым общался арестованный за шпионаж офицер ВМС Италии, был сотрудником... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:47
2021-04-01T14:47
луиджи ди майо
вооруженные силы рф
главное разведывательное управление рф
мид италии
рим
италия
в мире
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РИМ, 1 апр – РИА Новости. Итальянская газета la Repubblica утверждает, что сотрудник российского посольства, с которым общался арестованный за шпионаж офицер ВМС Италии, был сотрудником ГРУ. При этом газета не объясняет, откуда у нее эта информация.Издание называет имя предполагаемого сотрудника – Дмитрий Остроухов. По утверждению газеты, он был "одним из десятка сотрудников службы при посольстве РФ". Издание пишет, что с декабря 2020 года арестованный офицер Вальтер Биот передал ему как минимум три партии украденных документов.Во вторник итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, капитан Биот был заключен под стражу.Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса. По его словам, произошедшее будет иметь последствия.Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.
https://ria.ru/20210331/italiya-1603660633.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/italiya-1603691452.html
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луиджи ди майо, вооруженные силы рф, главное разведывательное управление рф, мид италии, рим, италия, в мире

Газета сообщила, что задержанный в Италии россиянин работает в ГРУ

14:47 01.04.2021
 
© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
РИМ, 1 апр – РИА Новости. Итальянская газета la Repubblica утверждает, что сотрудник российского посольства, с которым общался арестованный за шпионаж офицер ВМС Италии, был сотрудником ГРУ. При этом газета не объясняет, откуда у нее эта информация.
Издание называет имя предполагаемого сотрудника – Дмитрий Остроухов. По утверждению газеты, он был "одним из десятка сотрудников службы при посольстве РФ". Издание пишет, что с декабря 2020 года арестованный офицер Вальтер Биот передал ему как минимум три партии украденных документов.
Полицейская машина на улице Милана - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 16:34
СМИ узнали детали задержания россиянина в Италии
Во вторник итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, капитан Биот был заключен под стражу.
Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса. По его словам, произошедшее будет иметь последствия.
Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.
Здание посольства РФ в Риме - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 19:06
Эксперт предположил, как Запад использует задержание офицера РФ в Италии
 
Луиджи Ди МайоВооруженные силы РФГлавное разведывательное управление РФМИД ИталииРимИталияВ мире
 
 
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