Газета сообщила, что задержанный в Италии россиянин работает в ГРУ
© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
© AP Photo / Gregorio Borgia
РИМ, 1 апр – РИА Новости. Итальянская газета la Repubblica утверждает, что сотрудник российского посольства, с которым общался арестованный за шпионаж офицер ВМС Италии, был сотрудником ГРУ. При этом газета не объясняет, откуда у нее эта информация.
Издание называет имя предполагаемого сотрудника – Дмитрий Остроухов. По утверждению газеты, он был "одним из десятка сотрудников службы при посольстве РФ". Издание пишет, что с декабря 2020 года арестованный офицер Вальтер Биот передал ему как минимум три партии украденных документов.
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Во вторник итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, капитан Биот был заключен под стражу.
Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса. По его словам, произошедшее будет иметь последствия.
Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.