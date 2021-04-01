https://ria.ru/20210401/istrebiteli-1603794771.html

Елизавета II пошутила о сопровождении российских истребителей британскими

Елизавета II пошутила о сопровождении российских истребителей британскими

Королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских истребителей, сообщает... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:35

2021-04-01T14:35

2021-04-01T14:35

елизавета ii

австралия

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских истребителей, сообщает издание Mirror.В среду впервые с начала 2021 года королева вышла в свет, чтобы в день 100-летия Военно-воздушных сил Австралии посетить мемориал в Раннимид, посвященный летчикам Содружества наций, погибшим во Вторую мировую войну.Монарх в ходе мероприятия отметила навыки военно-воздушных сил, а также пообщалась с офицером ВВС - королева спросила командира эскадрильи о характере его работы, в частности, отправил ли он истребители Typhoon "преследовать русских"."Так точно, мадам, это для нас это очень весело", - ответил Елизавете II командир эскадрильи Мэтье Сандер.Королева - глава Британского Содружества, в которое входит и Австралия.Британские ВВС регулярно поднимают истребители Typhoon для сопровождения российских самолетов, совершающих полеты в международном воздушном пространстве. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских боевых самолетов проходят строго в соответствии с международными правилами.

https://ria.ru/20210322/ugroza-1602393670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елизавета ii, австралия, в мире