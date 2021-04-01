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Елизавета II пошутила о сопровождении российских истребителей британскими
Елизавета II пошутила о сопровождении российских истребителей британскими
Королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских истребителей, сообщает... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:35
2021-04-01T14:35
2021-04-01T14:35
елизавета ii
австралия
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских истребителей, сообщает издание Mirror.В среду впервые с начала 2021 года королева вышла в свет, чтобы в день 100-летия Военно-воздушных сил Австралии посетить мемориал в Раннимид, посвященный летчикам Содружества наций, погибшим во Вторую мировую войну.Монарх в ходе мероприятия отметила навыки военно-воздушных сил, а также пообщалась с офицером ВВС - королева спросила командира эскадрильи о характере его работы, в частности, отправил ли он истребители Typhoon "преследовать русских"."Так точно, мадам, это для нас это очень весело", - ответил Елизавете II командир эскадрильи Мэтье Сандер.Королева - глава Британского Содружества, в которое входит и Австралия.Британские ВВС регулярно поднимают истребители Typhoon для сопровождения российских самолетов, совершающих полеты в международном воздушном пространстве. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских боевых самолетов проходят строго в соответствии с международными правилами.
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елизавета ii, австралия, в мире
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Королева Великобритании Елизавета II
в ходе посещения мемориала летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских истребителей, сообщает издание Mirror
.
В среду впервые с начала 2021 года королева вышла в свет, чтобы в день 100-летия Военно-воздушных сил Австралии
посетить мемориал в Раннимид, посвященный летчикам Содружества наций, погибшим во Вторую мировую войну.
Монарх в ходе мероприятия отметила навыки военно-воздушных сил, а также пообщалась с офицером ВВС - королева спросила командира эскадрильи о характере его работы, в частности, отправил ли он истребители Typhoon "преследовать русских".
"Так точно, мадам, это для нас это очень весело", - ответил Елизавете II командир эскадрильи Мэтье Сандер.
Королева - глава Британского Содружества, в которое входит и Австралия.
Британские ВВС регулярно поднимают истребители Typhoon для сопровождения российских самолетов, совершающих полеты в международном воздушном пространстве. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских боевых самолетов проходят строго в соответствии с международными правилами.