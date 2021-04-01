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Эксперты дали совет, как исправить плохую кредитную историю
Эксперты дали совет, как исправить плохую кредитную историю
Заемщики могут исправить кредитную историю, если возьмут новую небольшую ссуду и вовремя ее погасят, рассказали РИА Новости эксперты. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T07:06
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россия
национальное бюро кредитных историй
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Заемщики могут исправить кредитную историю, если возьмут новую небольшую ссуду и вовремя ее погасят, рассказали РИА Новости эксперты.Олег Лагуткин из бюро кредитных историй "Эквифакс" также считает, что дисциплина очень важна для кредитора, поэтому он советует делать все возможное, чтобы вовремя вносить платежи согласно графику. Если у заемщика возникли финансовые трудности, важно информировать об этом банк, а не пытаться выйти из ситуации через просрочки, которой считается внесение платежа с опозданием даже в день.Также необходимо понимать, с какой целью необходимо улучшить кредитную историю, поскольку требуемый персональный кредитный рейтинг (ПКР), показатель, который используется в НБКИ, различается в зависимости от целей. Так, среднее значение для ипотеки составляет 713 баллов, а для потребительских кредитов — 630.Этот рейтинг рассчитывается исключительно по записям кредитной истории и демонстрирует ее качество в диапазоне от 300 до 850 баллов.
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россия, национальное бюро кредитных историй, москва, общество, экономика

Эксперты дали совет, как исправить плохую кредитную историю

07:06 01.04.2021 (обновлено: 10:03 01.04.2021)
 
© Depositphotos / Pavel LosevskyПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Depositphotos / Pavel Losevsky
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Заемщики могут исправить кредитную историю, если возьмут новую небольшую ссуду и вовремя ее погасят, рассказали РИА Новости эксперты.

"Лучший способ исправления – активное использование и аккуратное погашение новых кредитов. Лучше всего для этого подходит кредитная карта, потому что при грамотном использовании грейс-периода увеличить персональный кредитный рейтинг можно практически без дополнительных расходов", — посоветовал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков

Олег Лагуткин из бюро кредитных историй "Эквифакс" также считает, что дисциплина очень важна для кредитора, поэтому он советует делать все возможное, чтобы вовремя вносить платежи согласно графику. Если у заемщика возникли финансовые трудности, важно информировать об этом банк, а не пытаться выйти из ситуации через просрочки, которой считается внесение платежа с опозданием даже в день.
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Также необходимо понимать, с какой целью необходимо улучшить кредитную историю, поскольку требуемый персональный кредитный рейтинг (ПКР), показатель, который используется в НБКИ, различается в зависимости от целей. Так, среднее значение для ипотеки составляет 713 баллов, а для потребительских кредитов — 630.
Этот рейтинг рассчитывается исключительно по записям кредитной истории и демонстрирует ее качество в диапазоне от 300 до 850 баллов.
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РоссияНациональное бюро кредитных историйМоскваОбществоЭкономика
 
 
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