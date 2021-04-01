https://ria.ru/20210401/istoriya-1603727061.html

Эксперты дали совет, как исправить плохую кредитную историю

Эксперты дали совет, как исправить плохую кредитную историю

Заемщики могут исправить кредитную историю, если возьмут новую небольшую ссуду и вовремя ее погасят, рассказали РИА Новости эксперты. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T07:06

2021-04-01T07:06

2021-04-01T10:03

россия

национальное бюро кредитных историй

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Заемщики могут исправить кредитную историю, если возьмут новую небольшую ссуду и вовремя ее погасят, рассказали РИА Новости эксперты.Олег Лагуткин из бюро кредитных историй "Эквифакс" также считает, что дисциплина очень важна для кредитора, поэтому он советует делать все возможное, чтобы вовремя вносить платежи согласно графику. Если у заемщика возникли финансовые трудности, важно информировать об этом банк, а не пытаться выйти из ситуации через просрочки, которой считается внесение платежа с опозданием даже в день.Также необходимо понимать, с какой целью необходимо улучшить кредитную историю, поскольку требуемый персональный кредитный рейтинг (ПКР), показатель, который используется в НБКИ, различается в зависимости от целей. Так, среднее значение для ипотеки составляет 713 баллов, а для потребительских кредитов — 630.Этот рейтинг рассчитывается исключительно по записям кредитной истории и демонстрирует ее качество в диапазоне от 300 до 850 баллов.

https://ria.ru/20210331/mikrozaymy-1603556300.html

https://ria.ru/20210324/kredit-1602572113.html

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2021

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россия, национальное бюро кредитных историй, москва, общество, экономика