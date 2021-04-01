Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/iskazheniya-1603866780.html
Новый сайт команды Навального заподозрили в накрутке пользователей
Новый сайт команды Навального заподозрили в накрутке пользователей
Программист из Москвы проследил за скачкообразной динамикой регистрации новых пользователей на сайте "Свободу Навальному!" и заподозрил ресурс в накрутках,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T20:12
2021-04-01T20:12
россия
telegram (приложение)
алексей навальный
москва
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283817_0:170:3042:1881_1920x0_80_0_0_3f1f6feedf294a0a5d3aed1558fdb864.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Программист из Москвы проследил за скачкообразной динамикой регистрации новых пользователей на сайте "Свободу Навальному!" и заподозрил ресурс в накрутках, сообщает RT.Программист и автор Telegram-канала "СЛЕГ!" за пару часов написал на платформе Python простую программу — около 40 строчек компьютерного кода. Она помогла ему без взлома систем сайта "Свободу Навальному!", без внесения каких-либо изменений в его внутренний код и без доступа к административным функциям детально проследить за изменениями внутреннего счетчика.Программа отслеживала изменение числа участников уличных протестов в поддержку Навального каждые пять минут, что позволило обнаружить странный сбой. По словам собеседника RT, 27 марта в 16:30 кривая графика резко взлетела вверх. Сначала, почти мгновенно, было зафиксировано 110 новых зарегистрированных пользователей. Затем за пять минут счетчик подпрыгнул вверх на 1000 пунктов. В следующую пятиминутку — еще 900 регистраций. В результате, по подсчетам автора Telegram-канала "СЛЕГ!", за три часа было накручено 14 736 "участников".По словам ознакомившихся с цифрами экспертов, подобные накрутки "нужных" показателей могли проводится как администраторами сайта, так и ботами, причем разными способами, в том числе при помощи компьютерной программы.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603699639.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283817_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ae31862f85654cd5f8acf897d42cd71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, telegram (приложение), алексей навальный, москва, технологии

Новый сайт команды Навального заподозрили в накрутке пользователей

20:12 01.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Программист из Москвы проследил за скачкообразной динамикой регистрации новых пользователей на сайте "Свободу Навальному!" и заподозрил ресурс в накрутках, сообщает RT.
Программист и автор Telegram-канала "СЛЕГ!" за пару часов написал на платформе Python простую программу — около 40 строчек компьютерного кода. Она помогла ему без взлома систем сайта "Свободу Навальному!", без внесения каких-либо изменений в его внутренний код и без доступа к административным функциям детально проследить за изменениями внутреннего счетчика.
Программа отслеживала изменение числа участников уличных протестов в поддержку Навального каждые пять минут, что позволило обнаружить странный сбой.

"Первые три дня все выглядело пристойно. 24, 25, 26 числа накруток замечено не было, — пояснил в беседе с RT автор программы, отказавшийся раскрывать свое имя. — Постепенно интенсивность регистрации начала снижаться. Ночью, когда почти все жители, кроме Дальнего Востока, спали, было зафиксировано два провала. А затем начались чудеса".

По словам собеседника RT, 27 марта в 16:30 кривая графика резко взлетела вверх. Сначала, почти мгновенно, было зафиксировано 110 новых зарегистрированных пользователей. Затем за пять минут счетчик подпрыгнул вверх на 1000 пунктов. В следующую пятиминутку — еще 900 регистраций. В результате, по подсчетам автора Telegram-канала "СЛЕГ!", за три часа было накручено 14 736 "участников".
По словам ознакомившихся с цифрами экспертов, подобные накрутки "нужных" показателей могли проводится как администраторами сайта, так и ботами, причем разными способами, в том числе при помощи компьютерной программы.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:14
В УФСИН рассказали о выговорах Навальному в колонии
 
РоссияTelegram (приложение)Алексей НавальныйМоскваТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния