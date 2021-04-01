https://ria.ru/20210401/iskazheniya-1603866780.html
Новый сайт команды Навального заподозрили в накрутке пользователей
Новый сайт команды Навального заподозрили в накрутке пользователей
Программист из Москвы проследил за скачкообразной динамикой регистрации новых пользователей на сайте "Свободу Навальному!" и заподозрил ресурс в накрутках,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T20:12
2021-04-01T20:12
2021-04-01T20:12
россия
telegram (приложение)
алексей навальный
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технологии
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Программист из Москвы проследил за скачкообразной динамикой регистрации новых пользователей на сайте "Свободу Навальному!" и заподозрил ресурс в накрутках, сообщает RT.Программист и автор Telegram-канала "СЛЕГ!" за пару часов написал на платформе Python простую программу — около 40 строчек компьютерного кода. Она помогла ему без взлома систем сайта "Свободу Навальному!", без внесения каких-либо изменений в его внутренний код и без доступа к административным функциям детально проследить за изменениями внутреннего счетчика.Программа отслеживала изменение числа участников уличных протестов в поддержку Навального каждые пять минут, что позволило обнаружить странный сбой. По словам собеседника RT, 27 марта в 16:30 кривая графика резко взлетела вверх. Сначала, почти мгновенно, было зафиксировано 110 новых зарегистрированных пользователей. Затем за пять минут счетчик подпрыгнул вверх на 1000 пунктов. В следующую пятиминутку — еще 900 регистраций. В результате, по подсчетам автора Telegram-канала "СЛЕГ!", за три часа было накручено 14 736 "участников".По словам ознакомившихся с цифрами экспертов, подобные накрутки "нужных" показателей могли проводится как администраторами сайта, так и ботами, причем разными способами, в том числе при помощи компьютерной программы.
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россия, telegram (приложение), алексей навальный, москва, технологии
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Программист из Москвы
проследил за скачкообразной динамикой регистрации новых пользователей на сайте "Свободу Навальному!" и заподозрил ресурс в накрутках, сообщает RT
.
Программист и автор Telegram
-канала "СЛЕГ!" за пару часов написал на платформе Python простую программу — около 40 строчек компьютерного кода. Она помогла ему без взлома систем сайта "Свободу Навальному!", без внесения каких-либо изменений в его внутренний код и без доступа к административным функциям детально проследить за изменениями внутреннего счетчика.
Программа отслеживала изменение числа участников уличных протестов в поддержку Навального каждые пять минут, что позволило обнаружить странный сбой.
"Первые три дня все выглядело пристойно. 24, 25, 26 числа накруток замечено не было, — пояснил в беседе с RT автор программы, отказавшийся раскрывать свое имя. — Постепенно интенсивность регистрации начала снижаться. Ночью, когда почти все жители, кроме Дальнего Востока, спали, было зафиксировано два провала. А затем начались чудеса".
По словам собеседника RT, 27 марта в 16:30 кривая графика резко взлетела вверх. Сначала, почти мгновенно, было зафиксировано 110 новых зарегистрированных пользователей. Затем за пять минут счетчик подпрыгнул вверх на 1000 пунктов. В следующую пятиминутку — еще 900 регистраций. В результате, по подсчетам автора Telegram-канала "СЛЕГ!", за три часа было накручено 14 736 "участников".
По словам ознакомившихся с цифрами экспертов, подобные накрутки "нужных" показателей могли проводится как администраторами сайта, так и ботами, причем разными способами, в том числе при помощи компьютерной программы.