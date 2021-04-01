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Правительство утвердило план по реализации стратегии иммунопрофилактики
Правительство утвердило план по реализации стратегии иммунопрофилактики
Правительство России утвердило план мероприятий в рамках стратегии развития иммунопрофилактики. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:06
2021-04-01T09:10
михаил мишустин
воз
здоровье - общество
правительство рф
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий в рамках стратегии развития иммунопрофилактики."Расширение национального календаря прививок и оказание господдержки производителям новых вакцин – такие мероприятия содержит план по реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Документ утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.План включает 65 мероприятий, которые распределены по шести направлениям. Первое подразумевает оптимизацию национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показателям. Туда будет включен полный перечень инфекционных заболеваний, которые контролируются вакцинами. В частности, календарь пополнят вакцины против ветряной оспы, ротавирусной инфекции, менингококковой инфекции и вируса папилломы человека.Вместе с тем будет проработан вопрос о вакцинации взрослых против пневмококковой инфекции, а также об иммунизации против коклюша взрослых и детей старшего возраста. Кроме того, планируется разработка программ вакцинации для отдельных категорий граждан, в том числе людей с хроническими заболеваниями, беременных и пожилых.Второе направление плана предусматривает совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики. В рамках этой работы предполагается ввести новые инструменты господдержки для производителей вакцин, создать единую информационную систему о профилактических прививках и открыть на базе НИИ гриппа новый центр ВОЗ по обучению врачей-вирусологов.Стимулирование научных разработок и локализация в России полного цикла производства вакцин запланированы в рамках третьего и четвёртого направлений. Для этого в стране появятся новые меры поддержки разработчиков, которые помогут покрыть их затраты на создание и производство препаратов, а также на проведение клинических исследований и получение регистрации за рубежом.Пятое и шестое направления содержат мероприятия по обеспечению безопасных условий иммунизации и повышению осведомлённости населения о пользе вакцинации.Стратегия развития иммунопрофилактики была утверждена правительством в сентябре 2020 года. Она предполагает охват населения профилактическими прививками на уровне не менее 95%. Это позволит надёжно защитить граждан от различных инфекций.
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/immunitet-1603707862.html
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михаил мишустин, воз, здоровье - общество, правительство рф, общество

Правительство утвердило план по реализации стратегии иммунопрофилактики

09:06 01.04.2021 (обновлено: 09:10 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий в рамках стратегии развития иммунопрофилактики.
"Расширение национального календаря прививок и оказание господдержки производителям новых вакцин – такие мероприятия содержит план по реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Документ утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
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План включает 65 мероприятий, которые распределены по шести направлениям. Первое подразумевает оптимизацию национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показателям. Туда будет включен полный перечень инфекционных заболеваний, которые контролируются вакцинами. В частности, календарь пополнят вакцины против ветряной оспы, ротавирусной инфекции, менингококковой инфекции и вируса папилломы человека.
Вместе с тем будет проработан вопрос о вакцинации взрослых против пневмококковой инфекции, а также об иммунизации против коклюша взрослых и детей старшего возраста. Кроме того, планируется разработка программ вакцинации для отдельных категорий граждан, в том числе людей с хроническими заболеваниями, беременных и пожилых.
Второе направление плана предусматривает совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики. В рамках этой работы предполагается ввести новые инструменты господдержки для производителей вакцин, создать единую информационную систему о профилактических прививках и открыть на базе НИИ гриппа новый центр ВОЗ по обучению врачей-вирусологов.
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Стимулирование научных разработок и локализация в России полного цикла производства вакцин запланированы в рамках третьего и четвёртого направлений. Для этого в стране появятся новые меры поддержки разработчиков, которые помогут покрыть их затраты на создание и производство препаратов, а также на проведение клинических исследований и получение регистрации за рубежом.
Пятое и шестое направления содержат мероприятия по обеспечению безопасных условий иммунизации и повышению осведомлённости населения о пользе вакцинации.
Стратегия развития иммунопрофилактики была утверждена правительством в сентябре 2020 года. Она предполагает охват населения профилактическими прививками на уровне не менее 95%. Это позволит надёжно защитить граждан от различных инфекций.
 
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