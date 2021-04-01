https://ria.ru/20210401/gruziya-1603798493.html

Пушков резко высказался об инциденте с Познером в Тбилиси

Пушков резко высказался об инциденте с Познером в Тбилиси

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал протесты грузин из-за приезда российского ведущего Владимира Познера в Тбилиси. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:49

2021-04-01T14:49

2021-04-01T16:43

алексей пушков

владимир познер

абхазия

тбилиси

грузия

в мире

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал протесты грузин из-за приезда российского ведущего Владимира Познера в Тбилиси. Публичным лицам из России парламентарий порекомендовал не посещать Грузию, где, по его мнению, за последние два года мало что изменилось к лучшему.Накануне Познер с друзьями прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, но вскоре был вынужден вернуться в Москву: грузины вышли на улицы с требованием, чтобы он немедленно покинул город. По мнению протестующих, журналист не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с его заявлениями о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.Грузия считает республики оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

https://ria.ru/20210401/saakashvili-1603751422.html

https://ria.ru/20210121/gruziya-1593995098.html

абхазия

тбилиси

грузия

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алексей пушков, владимир познер, абхазия, тбилиси, грузия, в мире