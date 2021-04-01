Пушков резко высказался об инциденте с Познером в Тбилиси
14:49 01.04.2021 (обновлено: 16:43 01.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал протесты грузин из-за приезда российского ведущего Владимира Познера в Тбилиси.
"Страна остается во власти собственных демонов национализма, раздора и конфликта. Неудивительно, что ни Абхазия, ни Южная Осетия не допускают даже мысли о возвращении в этот котел разрушительных страстей", — написал он телеграме.
Публичным лицам из России парламентарий порекомендовал не посещать Грузию, где, по его мнению, за последние два года мало что изменилось к лучшему.
Накануне Познер с друзьями прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, но вскоре был вынужден вернуться в Москву: грузины вышли на улицы с требованием, чтобы он немедленно покинул город. По мнению протестующих, журналист не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с его заявлениями о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Грузия считает республики оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.
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