https://ria.ru/20210401/golodovka-1603781156.html

В Кремле ответили на вопрос о голодовке Навального

В Кремле ответили на вопрос о голодовке Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать голодовку Алексея Навального заявил, что подобные частные случаи в... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:25

2021-04-01T13:25

2021-04-01T13:25

бруно лепру

ив роше

ольга михайлова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

москва

франция

владимирская область

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать голодовку Алексея Навального заявил, что подобные частные случаи в исправительных учреждениях - предмет рассмотрения ФСИН."Нет, никакого комментария нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля какой-либо комментарий по теме голодовки Навального."У нас есть правозащитные организации, у нас есть общественные организации, которые занимаются мониторингом положения дел в учреждениях ФСИН. Они формулируют вопросы, формулируют предложения и в контакте с властями они занимаются проговором этих предложений, которые формулируют. Все частные случаи являются предметом для рассмотрения со стороны ФСИН и соответствующих подразделений и никак не являются объектом для наших комментариев", - добавил он.В среду Навальный сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.Управление ФСИН по Владимирской области в среду сообщило, что Навальный получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь. Там добавили, что порядок организации надзора за осужденными, в том числе за Навальным, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и применяется ко всем осужденным без исключения.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603699639.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

москва

франция

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бруно лепру, ив роше, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, франция, владимирская область, происшествия