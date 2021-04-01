https://ria.ru/20210401/gazoprovod-1603810544.html

Оператор "Северного потока — 2" показал фото кораблей, мешающих работе

Оператор "Северного потока — 2" показал фото кораблей, мешающих работе

Компания Nord Stream 2 AG обнародовала фото кораблей, которые мешают завершению строительства "Северного потока 2". РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:46

2021-04-01T15:46

2021-04-01T17:14

nord stream 2 ag

северный поток — 2

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Компания Nord Stream 2 AG обнародовала фото кораблей, которые мешают завершению строительства "Северного потока 2".Так, 28 марта 2021 года в охранной зоне трубоукладчика "Фортуна" появилась неопознанная подводная лодка. "С учетом того, что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода", — уточнил оператор проекта.Активность проявляют и гражданские суда иностранных государств, которые, как заметила компания, нарушают охранную зону, опасно приближаются к барже и не реагируют на запросы экипажа.Nord Stream 2 AG ранее заявила, что проложены уже 2339 километров труб из общих 2460. Проект реализован на 95 процентов.Работы ведут в водах Дании и Германии. Планируется задействовать два судна — баржу "Фортуна", которая уже достраивает свой участок в датских водах, и укладчик "Академик Черский", который недавно прибыл к месту достройки."Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в проекте, прокладку труб приостановили до декабря 2020-го.Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 26 марта сообщил, что работы закончат в этом году.

https://ria.ru/20210331/potok-1603571236.html

https://ria.ru/20210401/gazoprovod-1603786813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2" Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2" 2021-04-01T15:46 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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nord stream 2 ag, северный поток — 2, в мире