https://ria.ru/20210401/gazoprovod-1603786813.html

Германия ввела в строй сухопутное ответвление "Северного потока — 2"

Германия ввела в строй сухопутное ответвление "Северного потока — 2"

Трубопровод в Германии Eugal, который должен будет в будущем принимать газ из "Северного потока — 2", достиг полной мощности прокачки, введена вторая нитка... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:51

2021-04-01T13:51

2021-04-01T16:14

северный поток — 2

северный поток

германия

экономика

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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Трубопровод в Германии Eugal, который должен будет в будущем принимать газ из "Северного потока — 2", достиг полной мощности прокачки, введена вторая нитка трубопровода, сообщила компания-оператор Gascade.Первая нитка Eugal мощностью 30,9 миллиарда кубометров газа в год начала работу 1 января 2020 года, она временно транспортирует часть газа, поступающего по первому российско-германскому газопроводу "Северный поток". Вторую нитку планировалось ввести в эксплуатацию 1 января, но срок был перенесен на 1 апреля."После чуть более двух с половиной лет строительства европейский газовый трубопроводный узел Eugal достиг полной транспортной мощности с двумя трубопроводами и насосной станцией. Первая нитка транспортировала газ с 1 января 2020 года. Вторая нитка и насосная станция введены в эксплуатацию сегодня, и они расширили мощность транспортировки до 55 миллиардов кубометров природного газа в год", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210401/protest-1603756416.html

германия

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северный поток — 2, северный поток, германия, экономика