https://ria.ru/20210401/fotovystavka-1603832917.html

В Москве открылась фотовыставка о предприятиях космической промышленности

В Москве открылась фотовыставка о предприятиях космической промышленности

Фотовыставка "От станка к звездам", рассказывающая о работе и достижениях предприятий ракетно-космической отрасли Москвы, открылась в четверг на Цветном и... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:14

2021-04-01T17:14

2021-04-01T18:33

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

нии хлебопекарной промышленности

виам

александр прохоров

юрий гагарин (космонавт)

москва

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Фотовыставка "От станка к звездам", рассказывающая о работе и достижениях предприятий ракетно-космической отрасли Москвы, открылась в четверг на Цветном и Гоголевском бульварах, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Экспозиция, приуроченная к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, продлится с 1 по 29 апреля 2021 года."Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос. За этим достижением стояла не одна тысяча людей, в том числе промышленников: инженеры, конструкторы, механики, ученые. Исторический полет не состоялся бы без их работы, профессионализма и таланта, поэтому выставку решили посвятить именно им. Москва была и остается центром ракетно-космической промышленности: здесь располагается свыше 40 предприятий отрасли", – сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.В фотопроекте приняли участие свыше 20 промпредприятий столицы, на которых производят ракеты, разрабатывают для них детали и электронику, а также выпускают питание и одежду для космонавтов. На экспозиции жители Москвы и гости столицы смогут не только увидеть редкие архивные кадры, но и узнать интересные факты из истории отрасли. Например, НПО "Наука" для корабля Юрия Гагарина впервые в мире создало комплекс систем, обеспечивающих жизнедеятельность во время полета, а сотрудники ВИАМ произвели алюминиевые, магниевые сплавы и разработали жаропрочные материалы и теплозащитные покрытия. Сотрудники НИИ Хлебопекарной промышленности изобрели специальный хлеб для космонавтов, вес которого составляет всего 4,5 грамма, а срок годности – до 15 месяцев. А лифты для проекта "Н1" - сверхтяжелой ракеты-носителя, изготовил Карачаровский механический завод.

https://ria.ru/20210330/lifty-1603436346.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нии хлебопекарной промышленности, виам, александр прохоров, юрий гагарин (космонавт), москва