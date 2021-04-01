В Москве открылась фотовыставка о предприятиях космической промышленности
17:14 01.04.2021 (обновлено: 18:33 01.04.2021)
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Фотовыставка "От станка к звездам", рассказывающая о работе и достижениях предприятий ракетно-космической отрасли Москвы, открылась в четверг на Цветном и Гоголевском бульварах, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Экспозиция, приуроченная к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, продлится с 1 по 29 апреля 2021 года.
Фотовыставка "От станка к звездам"
"Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос. За этим достижением стояла не одна тысяча людей, в том числе промышленников: инженеры, конструкторы, механики, ученые. Исторический полет не состоялся бы без их работы, профессионализма и таланта, поэтому выставку решили посвятить именно им. Москва была и остается центром ракетно-космической промышленности: здесь располагается свыше 40 предприятий отрасли", – сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
В фотопроекте приняли участие свыше 20 промпредприятий столицы, на которых производят ракеты, разрабатывают для них детали и электронику, а также выпускают питание и одежду для космонавтов.
На экспозиции жители Москвы и гости столицы смогут не только увидеть редкие архивные кадры, но и узнать интересные факты из истории отрасли. Например, НПО "Наука" для корабля Юрия Гагарина впервые в мире создало комплекс систем, обеспечивающих жизнедеятельность во время полета, а сотрудники ВИАМ произвели алюминиевые, магниевые сплавы и разработали жаропрочные материалы и теплозащитные покрытия. Сотрудники НИИ Хлебопекарной промышленности изобрели специальный хлеб для космонавтов, вес которого составляет всего 4,5 грамма, а срок годности – до 15 месяцев. А лифты для проекта "Н1" - сверхтяжелой ракеты-носителя, изготовил Карачаровский механический завод.