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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210401/fotovystavka-1603832917.html
В Москве открылась фотовыставка о предприятиях космической промышленности
В Москве открылась фотовыставка о предприятиях космической промышленности
Фотовыставка "От станка к звездам", рассказывающая о работе и достижениях предприятий ракетно-космической отрасли Москвы, открылась в четверг на Цветном и... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:14
2021-04-01T18:33
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
нии хлебопекарной промышленности
виам
александр прохоров
юрий гагарин (космонавт)
москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Фотовыставка "От станка к звездам", рассказывающая о работе и достижениях предприятий ракетно-космической отрасли Москвы, открылась в четверг на Цветном и Гоголевском бульварах, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Экспозиция, приуроченная к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, продлится с 1 по 29 апреля 2021 года."Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос. За этим достижением стояла не одна тысяча людей, в том числе промышленников: инженеры, конструкторы, механики, ученые. Исторический полет не состоялся бы без их работы, профессионализма и таланта, поэтому выставку решили посвятить именно им. Москва была и остается центром ракетно-космической промышленности: здесь располагается свыше 40 предприятий отрасли", – сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.В фотопроекте приняли участие свыше 20 промпредприятий столицы, на которых производят ракеты, разрабатывают для них детали и электронику, а также выпускают питание и одежду для космонавтов. На экспозиции жители Москвы и гости столицы смогут не только увидеть редкие архивные кадры, но и узнать интересные факты из истории отрасли. Например, НПО "Наука" для корабля Юрия Гагарина впервые в мире создало комплекс систем, обеспечивающих жизнедеятельность во время полета, а сотрудники ВИАМ произвели алюминиевые, магниевые сплавы и разработали жаропрочные материалы и теплозащитные покрытия. Сотрудники НИИ Хлебопекарной промышленности изобрели специальный хлеб для космонавтов, вес которого составляет всего 4,5 грамма, а срок годности – до 15 месяцев. А лифты для проекта "Н1" - сверхтяжелой ракеты-носителя, изготовил Карачаровский механический завод.
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нии хлебопекарной промышленности, виам, александр прохоров, юрий гагарин (космонавт), москва

В Москве открылась фотовыставка о предприятиях космической промышленности

17:14 01.04.2021 (обновлено: 18:33 01.04.2021)
 
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыФотовыставка "От станка к звездам"
Фотовыставка От станка к звездам - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Фотовыставка "От станка к звездам", рассказывающая о работе и достижениях предприятий ракетно-космической отрасли Москвы, открылась в четверг на Цветном и Гоголевском бульварах, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Экспозиция, приуроченная к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, продлится с 1 по 29 апреля 2021 года.
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыФотовыставка "От станка к звездам"
Фотовыставка От станка к звездам - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Фотовыставка "От станка к звездам"
"Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос. За этим достижением стояла не одна тысяча людей, в том числе промышленников: инженеры, конструкторы, механики, ученые. Исторический полет не состоялся бы без их работы, профессионализма и таланта, поэтому выставку решили посвятить именно им. Москва была и остается центром ракетно-космической промышленности: здесь располагается свыше 40 предприятий отрасли", – сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
В фотопроекте приняли участие свыше 20 промпредприятий столицы, на которых производят ракеты, разрабатывают для них детали и электронику, а также выпускают питание и одежду для космонавтов.
На экспозиции жители Москвы и гости столицы смогут не только увидеть редкие архивные кадры, но и узнать интересные факты из истории отрасли. Например, НПО "Наука" для корабля Юрия Гагарина впервые в мире создало комплекс систем, обеспечивающих жизнедеятельность во время полета, а сотрудники ВИАМ произвели алюминиевые, магниевые сплавы и разработали жаропрочные материалы и теплозащитные покрытия. Сотрудники НИИ Хлебопекарной промышленности изобрели специальный хлеб для космонавтов, вес которого составляет всего 4,5 грамма, а срок годности – до 15 месяцев. А лифты для проекта "Н1" - сверхтяжелой ракеты-носителя, изготовил Карачаровский механический завод.
Строительство домов в городе Циолковский Амурской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 13:09Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Карачаровский завод отгрузил "звездные" лифты для космодрома "Восточный"
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыНИИ хлебопекарной промышленностиВИАМАлександр ПрохоровЮрий Гагарин (космонавт)Москва
 
 
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