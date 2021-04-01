https://ria.ru/20210401/evrovidenie-1603812635.html

Лавров прокомментировал отстранение Белоруссии от участия в Евровидении

Лавров прокомментировал отстранение Белоруссии от участия в Евровидении

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с белорусскими представителями на "Евровидении", которым отказали в участии в конкурсе в этом году. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:55

2021-04-01T15:55

2021-04-01T16:02

евровидение-2021

евровидение

культура

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сергей лавров

минск

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с белорусскими представителями на "Евровидении", которым отказали в участии в конкурсе в этом году.Ранее организаторы "Евровидения" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса. Организатор нацотбора на конкурс, государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания, заявил РИА Новости в пятницу, что новая песня от республики выбрана и будет направлена в ЕВС. Однако уже вечером ЕВС заявил, что Минск не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что он "не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется"."Говоря о революциях, включая культурную, очень показателен конкурс "Евровидение". То, что они сейчас вытворяют с белорусами, – это отвратительно", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.Глава МИД РФ России отметил, что поведение "Евровидения" - "это цензура чистейшей воды: эта песня, поскольку мы, непонятно какие, какие-то анонимные люди в этой песне усматриваем какие-то намёки, мы вас не пускаем, давайте другую"."Дают другую песню, и то же самое. Ну, что это за искусство, что это за культура, что это за демократия", - добавил министр.

https://ria.ru/20210328/evrovidenie-1603196429.html

https://ria.ru/20210401/evrovidenie-1603774498.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, евровидение, европейский вещательный союз , сергей лавров, минск, белоруссия, в мире