https://ria.ru/20210401/evrovidenie-1603774498.html

В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в Евровидении

В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в Евровидении

В Кремле не считают своей заботой и предметом своего внимания вопрос того, кто представляет Россию на "Евровидении": пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:53

2021-04-01T12:53

2021-04-01T22:21

шоу-бизнес

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

валентина матвиенко

евровидение

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Кремле не считают своей заботой и предметом своего внимания вопрос того, кто представляет Россию на "Евровидении": пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на конкурсе представлены разные образы, и он не считает возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться."Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с творчеством этой певицы и как относятся к тому, что она будет представлять Россию на "Евровидении"."Выбор в данном случае осуществляется, насколько нам известно, зрителями. И этим занимается один из российских телеканалов, Первый канал. Поэтому мы не считаем возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться", - добавил он.В среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи, представляющей Россию на "Евровидении-2021", и поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс. В свою очередь сенатор Елена Афанасьева отметила, что "многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на "Евровидение": удивила ее внешность, удивила песня". По мнению Афанасьевой, "смысл в песне отсутствует, не понятно, что это за "афроамериканские танцы". Сенатор считает, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий Россию.Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе "Евровидение" она выступит с песней Russian Women.

https://ria.ru/20210330/manizha-1603450276.html

https://ria.ru/20210331/dannye-1603641277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, валентина матвиенко, евровидение, дмитрий песков