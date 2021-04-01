В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в Евровидении
12:53 01.04.2021 (обновлено: 22:21 01.04.2021)
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Кремле не считают своей заботой и предметом своего внимания вопрос того, кто представляет Россию на "Евровидении": пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на конкурсе представлены разные образы, и он не считает возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться.
"Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с творчеством этой певицы и как относятся к тому, что она будет представлять Россию на "Евровидении".
"Выбор в данном случае осуществляется, насколько нам известно, зрителями. И этим занимается один из российских телеканалов, Первый канал. Поэтому мы не считаем возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться", - добавил он.
В среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи, представляющей Россию на "Евровидении-2021", и поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс. В свою очередь сенатор Елена Афанасьева отметила, что "многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на "Евровидение": удивила ее внешность, удивила песня". По мнению Афанасьевой, "смысл в песне отсутствует, не понятно, что это за "афроамериканские танцы". Сенатор считает, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий Россию.
Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.
Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе "Евровидение" она выступит с песней Russian Women.