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https://ria.ru/20210401/evrovidenie-1603765890.html
Зрителям разрешат присутствовать на Евровидении
Зрителям разрешат присутствовать на Евровидении
Власти Нидерландов разрешили публике присутствовать на песенном конкурсе "Евровидение", который должен пройти в мае в Роттердаме, для проверки безопасности... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:15
2021-04-01T12:23
культура
новости культуры
шоу-бизнес
роттердам
евровидение
нидерланды
в мире
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Нидерландов разрешили публике присутствовать на песенном конкурсе "Евровидение", который должен пройти в мае в Роттердаме, для проверки безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19, подтвердили организаторы конкурса."Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу "Евровидение" в мае", - говорится в заявлении исполнительного супервайзера конкурса Мартина Остердала, опубликованном на сайте "Евровидения".Как передает Нидерландская вещательная корпорация (NOS), кабинет министров Нидерландов намерен провести эксперимент, чтобы выяснить, как можно безопасно проводить массовые мероприятия с большой аудиторией.На всех девяти шоу – шести репетициях, двух полуфиналах и финале – одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей. Однако, чтобы быть допущенными на мероприятие, они должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. 3,5 тысячи человек – это примерно половина ожидаемого количества в прошлом году.В то же время власти не исключили, что зрителям придется смотреть "Евровидение" по телевизору, если ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться. Кроме того, из-за ограничений на поездки, на конкурсе пока приветствуются только зрители из Нидерландов.Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Ранее организаторы конкурса сообщали, что конкурс планируется провести в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.
https://ria.ru/20210323/evrovidenie-1602487724.html
https://ria.ru/20210311/skandaly-1600850254.html
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новости культуры, шоу-бизнес, роттердам, евровидение, нидерланды, в мире

Зрителям разрешат присутствовать на Евровидении

12:15 01.04.2021 (обновлено: 12:23 01.04.2021)
 
© Фото : EurovisionЕвровидение 2021
Евровидение 2021 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Eurovision
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Нидерландов разрешили публике присутствовать на песенном конкурсе "Евровидение", который должен пройти в мае в Роттердаме, для проверки безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19, подтвердили организаторы конкурса.
"Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу "Евровидение" в мае", - говорится в заявлении исполнительного супервайзера конкурса Мартина Остердала, опубликованном на сайте "Евровидения".
Destiny - Je Me Casse - Malta - Eurovision 2021 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 14:58Культура
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Как передает Нидерландская вещательная корпорация (NOS), кабинет министров Нидерландов намерен провести эксперимент, чтобы выяснить, как можно безопасно проводить массовые мероприятия с большой аудиторией.
На всех девяти шоу – шести репетициях, двух полуфиналах и финале – одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей. Однако, чтобы быть допущенными на мероприятие, они должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. 3,5 тысячи человек – это примерно половина ожидаемого количества в прошлом году.
В то же время власти не исключили, что зрителям придется смотреть "Евровидение" по телевизору, если ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться. Кроме того, из-за ограничений на поездки, на конкурсе пока приветствуются только зрители из Нидерландов.
Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Ранее организаторы конкурса сообщали, что конкурс планируется провести в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.
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