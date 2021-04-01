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Россия готова возрождать отношения с Евросоюзом, заявил Лавров
Россия готова возрождать отношения с Евросоюзом, заявил Лавров
Россия всегда будет готова возрождать отношения с Евросоюзом, но не будет стучаться в закрытую дверь, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:23
2021-04-01T15:23
2021-04-01T15:23
сергей лавров
евросоюз
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия всегда будет готова возрождать отношения с Евросоюзом, но не будет стучаться в закрытую дверь, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы всегда будем готовы отношения наши возрождать, чтобы они восстали практически из пепла, но для это мы должны понимать, в чем заинтересован Евросоюз. Мы не будем стучаться в закрытую дверь", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.По словам министра, Евросоюзу об этой готовности известно. "Мы всем сказали: "Дорогие друзья, дорогие коллеги, мы готовы вот на это. Понимаем, что у вас будут какие-то встречные идеи, но мы их пока не видим. Как только вы будете готовы, давайте садиться, обсуждать, искать баланс интересов", - отметил он."Нас же сейчас обвиняют в том, что мы как раз забросили политику на направлении ЕС, поэтому я не думаю, что мы слишком обхаживаем эту структуру и приподнимаем ее значение. Она сама место свое в мире определяет", - указал министр.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
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сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, в мире
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Россия всегда будет готова возрождать отношения с Евросоюзом
, но не будет стучаться в закрытую дверь, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
.
"Мы всегда будем готовы отношения наши возрождать, чтобы они восстали практически из пепла, но для это мы должны понимать, в чем заинтересован Евросоюз. Мы не будем стучаться в закрытую дверь", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
По словам министра, Евросоюзу об этой готовности известно. "Мы всем сказали: "Дорогие друзья, дорогие коллеги, мы готовы вот на это. Понимаем, что у вас будут какие-то встречные идеи, но мы их пока не видим. Как только вы будете готовы, давайте садиться, обсуждать, искать баланс интересов", - отметил он.
"Нас же сейчас обвиняют в том, что мы как раз забросили политику на направлении ЕС, поэтому я не думаю, что мы слишком обхаживаем эту структуру и приподнимаем ее значение. Она сама место свое в мире определяет", - указал министр.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.