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https://ria.ru/20210401/ekzamen-1603801159.html
В Москве прошли первые экзамены на права в новом формате
В Москве прошли первые экзамены на права в новом формате
На сдачу на права по новому регламенту уходит примерно полчаса, передает корреспондент РИА Новости, который в качестве наблюдателя поучаствовал в одном из... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:04
2021-04-01T15:04
строгино
авто
москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На сдачу на права по новому регламенту уходит примерно полчаса, передает корреспондент РИА Новости, который в качестве наблюдателя поучаствовал в одном из первых таких экзаменов.С сегодняшнего дня в России начали сдавать на водительские права по новым правилам, основное изменение - отсутствие "площадки": свои навыки в таких элементах, как парковка, разворот в ограниченном пространстве и начало движения на подъеме, теперь нужно показывать в городе.Экзамен состоялся в московском районе Строгино, кандидат сдавал его на базе районного подразделения ГИБДД, а в машине с ним, помимо экзаменатора - подполковника полиции, - находился корреспондент агентства. Юношу это обстоятельство если и нервировало, то виду он не подал.Перед началом экзамена сотрудник ГИБДД проверил у водителя паспорт, назвал его фамилию, имя и отчество, а после показал документ в две камеры, фиксировавшие процесс.Маршрут проходил по разным улицам Строгино, на каждом участке дороги полицейский командовал молодому человеку, какой маневр выполнить. Водитель успешно запарковался, развернулся в ограниченном пространстве, начал движение на подъеме, не нарушил ПДД.Не забыл экзаменуемый и пристегнуться в самом начале, а также не использовал за рулем мобильный телефон, что, согласно новому регламенту, является нарушением, сразу прекращающим экзамен.Экзаменатор поставил "зачет", выставив один штрафной балл за неуверенное вождение - молодой человек часто ехал довольно медленно. Вся процедура экзамена длилась около 30 минут.
https://ria.ru/20210401/ekzamen-1603726417.html
https://ria.ru/20210401/prava-1603720666.html
строгино
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строгино, авто, москва

В Москве прошли первые экзамены на права в новом формате

15:04 01.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На сдачу на права по новому регламенту уходит примерно полчаса, передает корреспондент РИА Новости, который в качестве наблюдателя поучаствовал в одном из первых таких экзаменов.
С сегодняшнего дня в России начали сдавать на водительские права по новым правилам, основное изменение - отсутствие "площадки": свои навыки в таких элементах, как парковка, разворот в ограниченном пространстве и начало движения на подъеме, теперь нужно показывать в городе.
Экзамен состоялся в московском районе Строгино, кандидат сдавал его на базе районного подразделения ГИБДД, а в машине с ним, помимо экзаменатора - подполковника полиции, - находился корреспондент агентства. Юношу это обстоятельство если и нервировало, то виду он не подал.
Перед началом экзамена сотрудник ГИБДД проверил у водителя паспорт, назвал его фамилию, имя и отчество, а после показал документ в две камеры, фиксировавшие процесс.
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B в ГИБДД Строгино - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 06:17
Эксперты дали советы по подготовке к экзамену на права по новым правилам
Маршрут проходил по разным улицам Строгино, на каждом участке дороги полицейский командовал молодому человеку, какой маневр выполнить. Водитель успешно запарковался, развернулся в ограниченном пространстве, начал движение на подъеме, не нарушил ПДД.
Не забыл экзаменуемый и пристегнуться в самом начале, а также не использовал за рулем мобильный телефон, что, согласно новому регламенту, является нарушением, сразу прекращающим экзамен.
Экзаменатор поставил "зачет", выставив один штрафной балл за неуверенное вождение - молодой человек часто ехал довольно медленно. Вся процедура экзамена длилась около 30 минут.
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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