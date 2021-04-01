https://ria.ru/20210401/ekzamen-1603801159.html

В Москве прошли первые экзамены на права в новом формате

В Москве прошли первые экзамены на права в новом формате

На сдачу на права по новому регламенту уходит примерно полчаса, передает корреспондент РИА Новости, который в качестве наблюдателя поучаствовал в одном из... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:04

2021-04-01T15:04

2021-04-01T15:04

строгино

авто

москва

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На сдачу на права по новому регламенту уходит примерно полчаса, передает корреспондент РИА Новости, который в качестве наблюдателя поучаствовал в одном из первых таких экзаменов.С сегодняшнего дня в России начали сдавать на водительские права по новым правилам, основное изменение - отсутствие "площадки": свои навыки в таких элементах, как парковка, разворот в ограниченном пространстве и начало движения на подъеме, теперь нужно показывать в городе.Экзамен состоялся в московском районе Строгино, кандидат сдавал его на базе районного подразделения ГИБДД, а в машине с ним, помимо экзаменатора - подполковника полиции, - находился корреспондент агентства. Юношу это обстоятельство если и нервировало, то виду он не подал.Перед началом экзамена сотрудник ГИБДД проверил у водителя паспорт, назвал его фамилию, имя и отчество, а после показал документ в две камеры, фиксировавшие процесс.Маршрут проходил по разным улицам Строгино, на каждом участке дороги полицейский командовал молодому человеку, какой маневр выполнить. Водитель успешно запарковался, развернулся в ограниченном пространстве, начал движение на подъеме, не нарушил ПДД.Не забыл экзаменуемый и пристегнуться в самом начале, а также не использовал за рулем мобильный телефон, что, согласно новому регламенту, является нарушением, сразу прекращающим экзамен.Экзаменатор поставил "зачет", выставив один штрафной балл за неуверенное вождение - молодой человек часто ехал довольно медленно. Вся процедура экзамена длилась около 30 минут.

https://ria.ru/20210401/ekzamen-1603726417.html

https://ria.ru/20210401/prava-1603720666.html

строгино

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строгино, авто, москва