https://ria.ru/20210401/ekologi-1603838145.html
Немецкие экологи хотят обратиться в суд из-за "Северного потока — 2"
Немецкие экологи хотят обратиться в суд из-за "Северного потока — 2"
Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена обратиться в суд по вопросу о запрете строительства "Северного потока — 2". РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:26
2021-04-01T17:26
2021-04-01T18:01
северный поток — 2
германия
в мире
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БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости. Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена обратиться в суд по вопросу о запрете строительства "Северного потока — 2".Ранее германское федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило протест Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы (NABU), требовавших отозвать разрешение на завершение работ по укладке труб газопровода."В DUH резко критикуют это решение (отклонить жалобу. — Прим. ред.) и заявляют, что обратятся в суд. В DUH убеждены, что BSH недостаточно изучил или проигнорировал природоохранные и климатические аспекты при утверждении дальнейшего строительства", — говорится в заявлении на сайте DUH.BSH выдало разрешение на строительство магистрали исключительной экономической зоне Германии в январе. После этого немецкие экологи выразили протест. При этом, как отмечал глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес, отказ от завершения магистрали означал бы еще большую нагрузку на окружающую среду, снижение безопасности поставок и более высокие цены на энергоресурсы."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.
https://ria.ru/20210309/otkaz-1600493800.html
https://ria.ru/20210401/gazoprovod-1603810544.html
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северный поток — 2, германия, в мире
БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости. Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена обратиться в суд по вопросу о запрете строительства "Северного потока — 2".
Ранее германское федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило протест Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы (NABU), требовавших отозвать разрешение на завершение работ по укладке труб газопровода.
"В DUH резко критикуют это решение (отклонить жалобу. — Прим. ред.) и заявляют, что обратятся в суд. В DUH убеждены, что BSH недостаточно изучил или проигнорировал природоохранные и климатические аспекты при утверждении дальнейшего строительства", — говорится в заявлении на сайте DUH.
BSH выдало разрешение на строительство магистрали исключительной экономической зоне Германии в январе. После этого немецкие экологи выразили протест. При этом, как отмечал глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес, отказ от завершения магистрали означал бы еще большую нагрузку на окружающую среду, снижение безопасности поставок и более высокие цены на энергоресурсы.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России
через Балтийское море
до Германии
. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии
, Швеции
и Дании
.
Соединенные Штаты продвигают в Европу
свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии
.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома
" Виктор Зубков
сообщил, что проект завершат в этом году.