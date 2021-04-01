https://ria.ru/20210401/dtp-1603773181.html

В центре Москвы столкнулись пять автомобилей

В центре Москвы столкнулись пять автомобилей

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Садовом кольце в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:46

2021-04-01T12:46

2021-04-01T12:46

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Авария с участием пяти автомобилей произошла на Садовом кольце в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.ДТП произошло напротив отеля Lotte Hotel. В настоящее время движение в обе стороны затруднено. Кроме того, самая большая пробка наблюдается со стороны Зубовского бульвара в сторону Смоленской площади.

https://ria.ru/20210324/vinovnik-1602673360.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, происшествия