https://ria.ru/20210401/dtp-1603773181.html
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
Авария с участием пяти автомобилей произошла на Садовом кольце в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:46
2021-04-01T12:46
2021-04-01T12:46
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Авария с участием пяти автомобилей произошла на Садовом кольце в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.ДТП произошло напротив отеля Lotte Hotel. В настоящее время движение в обе стороны затруднено. Кроме того, самая большая пробка наблюдается со стороны Зубовского бульвара в сторону Смоленской площади.
https://ria.ru/20210324/vinovnik-1602673360.html
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авто, москва, происшествия