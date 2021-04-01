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В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
Авария с участием пяти автомобилей произошла на Садовом кольце в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:46
2021-04-01T12:46
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Авария с участием пяти автомобилей произошла на Садовом кольце в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.ДТП произошло напротив отеля Lotte Hotel. В настоящее время движение в обе стороны затруднено. Кроме того, самая большая пробка наблюдается со стороны Зубовского бульвара в сторону Смоленской площади.
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авто, москва, происшествия

В центре Москвы столкнулись пять автомобилей

12:46 01.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Авария с участием пяти автомобилей произошла на Садовом кольце в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
ДТП произошло напротив отеля Lotte Hotel. В настоящее время движение в обе стороны затруднено. Кроме того, самая большая пробка наблюдается со стороны Зубовского бульвара в сторону Смоленской площади.
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