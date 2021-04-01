https://ria.ru/20210401/diplomaty-1603787792.html

Высланные из Италии российские дипломаты вылетели из Рима

Высланные из Италии российские дипломаты вылетели из Рима

Высланные из Италии российские дипломаты вылетели из римского аэропорта "Фьюмичино", сообщает информационное агентство Nova. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:55

2021-04-01T13:55

2021-04-01T13:55

высылка российских дипломатов из италии

луиджи ди майо

вооруженные силы рф

аэрофлот

мид италии

рим

италия

в мире

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РИМ, 1 апр – РИА Новости. Высланные из Италии российские дипломаты вылетели из римского аэропорта "Фьюмичино", сообщает информационное агентство Nova.Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс "Аэрофлота" SU2403 вылетел вовремя, в 12.30 по местному времени (13.30 мск).Агентство ранее сообщило, что сотрудники аппарата военного атташе Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров находятся на борту самолета.Во вторник итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, капитан Вальтер Биот был заключен под стражу.Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса. По его словам, произошедшее будет иметь последствия.Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.

https://ria.ru/20210331/italiya-1603660633.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/italiya-1603630192.html

рим

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высылка российских дипломатов из италии, луиджи ди майо, вооруженные силы рф, аэрофлот, мид италии, рим, италия, в мире