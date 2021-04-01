https://ria.ru/20210401/chat-bank-1603785721.html

ПСБ первым на рынке запустил чат-банк для бизнеса в мессенджере

ПСБ первым на рынке запустил чат-банк для бизнеса в мессенджере

ПСБ запустил пилот уникального для российского рынка сервиса – чат-банк для бизнеса на платформе мессенджера Telegram, который консультирует... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:46

2021-04-01T13:46

2021-04-01T17:25

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МОСКВА, 1 апр – РИА новости. ПСБ запустил пилот уникального для российского рынка сервиса – чат-банк для бизнеса на платформе мессенджера Telegram, который консультирует клиентов-предпринимателей по продуктам и услугам банка без обращения в колл-центр ПСБ, а в дальнейшем позволит проводить банковские операции напрямую в мессенджере, сообщает пресс-служба кредитной организации.По словам старшего вице-президента-директора дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александра Чернощекина, по оценкам специалистов банка доля счетов, которые клиенты ПСБ направляют своим контрагентам через мессенджеры, составляет около 55 процентов.ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, поддерживает развитие предприятий ОПК и гражданской промышленности, занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации "Союз Машиностроителей России". Председатель ПСБ Петр Фрадков входит в состав членов Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш России" и является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш" в Чувашской Республике.

https://ria.ru/20210325/goszakupki-1602829377.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, telegram (приложение), промсвязьбанк, новости компаний - экономика