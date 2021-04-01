ПСБ первым на рынке запустил чат-банк для бизнеса в мессенджере
13:46 01.04.2021 (обновлено: 17:25 01.04.2021)
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
МОСКВА, 1 апр – РИА новости. ПСБ запустил пилот уникального для российского рынка сервиса – чат-банк для бизнеса на платформе мессенджера Telegram, который консультирует клиентов-предпринимателей по продуктам и услугам банка без обращения в колл-центр ПСБ, а в дальнейшем позволит проводить банковские операции напрямую в мессенджере, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"На начальном этапе в чат-банке предпринимателям будет доступен информационный функционал, связанный с отображением остатка на расчетном счете, получением выписки по нему и возможностью делиться реквизитами с партнерами по бизнесу. Также чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, сможет консультировать любого клиента, открывшего расчетный счет в ПСБ, по наиболее востребованным банковским продуктам и услугам. В дальнейшем клиенты смогут получать информацию об остатке на счете и выписку по нему, выставлять счет контрагенту, создавать и проводить платежи, используя электронную облачную подписью, также чат-банк может быть реализован и в других популярных мессенджерах", - говорится в пресс-релизе банка.
По словам старшего вице-президента-директора дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александра Чернощекина, по оценкам специалистов банка доля счетов, которые клиенты ПСБ направляют своим контрагентам через мессенджеры, составляет около 55 процентов.
"Поэтому мы хотим предоставить малому и среднему бизнесу уникальный клиентский опыт, связанный с расчетами со своими партнерами - например, в несколько кликов оплатить счет, не покидая привычный для них канал общения. Это упростит финансовое взаимодействие между контрагентами и сократит время на проведение операций, при этом будет соблюдаться принцип многоканальности, так как все операции будут отображаться в интернет-банке и в мобильном приложении "PSB Мой бизнес", - сказал Чернощекин.
ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, поддерживает развитие предприятий ОПК и гражданской промышленности, занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации "Союз Машиностроителей России". Председатель ПСБ Петр Фрадков входит в состав членов Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш России" и является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш" в Чувашской Республике.