https://ria.ru/20210401/brezhneva-1603630001.html

"Вечно 18?" Вера Брежнева поразила поклонников снимком в бикини

"Вечно 18?" Вера Брежнева поразила поклонников снимком в бикини

Певица Вера Брежнева разместила в Instagram пляжный снимок, на котором позирует в минималистичном купальнике черного цвета. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T04:22

2021-04-01T04:22

2021-04-01T04:22

стиль жизни

шоу-бизнес

знаменитости

персидский залив

звезды

виа гра

константин меладзе

оаэ

дубай (город)

шоубиз

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Певица Вера Брежнева разместила в Instagram пляжный снимок, на котором позирует в минималистичном купальнике черного цвета. В подписи к фотографии она поблагодарила всех пользователей, которые поздравили ее старшую дочь Соню с 20-летием (круглую дату девушка отметила 30 марта).Поклонники отметили, что 39-летняя супруга Константина Меладзе выглядит "невероятно" в раздельном купальнике, панамке в тон и солнцезащитных очках. "Потрясающая", "Шикарная", "Просто царица", "Как такое может быть? Дочке 20, а маме вечно 18?"— пишут в комментариях пользователи.Вместе с Соней и ее 11-летней сестрой Сарой (обе девочки родились от разных мужчин) экс-солистка группы "ВИА Гра" сейчас отдыхает в Дубае.

https://ria.ru/20201218/brezhneva-1589747074.html

персидский залив

оаэ

дубай (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, персидский залив, звезды, виа гра, константин меладзе, оаэ, дубай (город), вера брежнева