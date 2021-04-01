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https://ria.ru/20210401/brezhneva-1603630001.html
"Вечно 18?" Вера Брежнева поразила поклонников снимком в бикини
"Вечно 18?" Вера Брежнева поразила поклонников снимком в бикини
Певица Вера Брежнева разместила в Instagram пляжный снимок, на котором позирует в минималистичном купальнике черного цвета. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T04:22
2021-04-01T04:22
стиль жизни
шоу-бизнес
знаменитости
персидский залив
звезды
виа гра
константин меладзе
оаэ
дубай (город)
шоубиз
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Певица Вера Брежнева разместила в Instagram пляжный снимок, на котором позирует в минималистичном купальнике черного цвета. В подписи к фотографии она поблагодарила всех пользователей, которые поздравили ее старшую дочь Соню с 20-летием (круглую дату девушка отметила 30 марта).Поклонники отметили, что 39-летняя супруга Константина Меладзе выглядит "невероятно" в раздельном купальнике, панамке в тон и солнцезащитных очках. "Потрясающая", "Шикарная", "Просто царица", "Как такое может быть? Дочке 20, а маме вечно 18?"— пишут в комментариях пользователи.Вместе с Соней и ее 11-летней сестрой Сарой (обе девочки родились от разных мужчин) экс-солистка группы "ВИА Гра" сейчас отдыхает в Дубае.
https://ria.ru/20201218/brezhneva-1589747074.html
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стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, персидский залив, звезды, виа гра, константин меладзе, оаэ, дубай (город), вера брежнева

"Вечно 18?" Вера Брежнева поразила поклонников снимком в бикини

04:22 01.04.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Певица Вера Брежнева разместила в Instagram пляжный снимок, на котором позирует в минималистичном купальнике черного цвета.
В подписи к фотографии она поблагодарила всех пользователей, которые поздравили ее старшую дочь Соню с 20-летием (круглую дату девушка отметила 30 марта).
"Спасибо всем за поздравления! Самое большое мое счастье, что я наконец-то с обеими дочками. Еще и на каникулах!" — написала Брежнева.
Поклонники отметили, что 39-летняя супруга Константина Меладзе выглядит "невероятно" в раздельном купальнике, панамке в тон и солнцезащитных очках. "Потрясающая", "Шикарная", "Просто царица", "Как такое может быть? Дочке 20, а маме вечно 18?"— пишут в комментариях пользователи.
Вместе с Соней и ее 11-летней сестрой Сарой (обе девочки родились от разных мужчин) экс-солистка группы "ВИА Гра" сейчас отдыхает в Дубае.
Певица Вера Брежнева на церемонии открытия международного музыкального фестиваля Жара в Баку. - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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