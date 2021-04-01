https://ria.ru/20210401/bolgariya-1603777186.html

Генконсульство России в Варне закрылось на карантин

Генконсульство России в Варне закрылось на карантин

Генеральное консульство России в болгарском городе Варна сообщило о своем закрытии на карантин до 9 апреля. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:07

2021-04-01T13:07

2021-04-01T13:07

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Генеральное консульство России в болгарском городе Варна сообщило о своем закрытии на карантин до 9 апреля."Генеральное консульство закрыто на карантин до 9 апреля", - говорится в сообщении на странице консульства в Facebook.По всем интересующим вопросам в ведомстве предлагают обращаться в генконсульство в Русе или в консульский отдел посольства в Софии.

https://ria.ru/20210401/kndr-1603759338.html

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варна

софия (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, варна, софия (город), болгария, в мире