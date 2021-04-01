https://ria.ru/20210401/bolgariya-1603777186.html
Генконсульство России в Варне закрылось на карантин
Генконсульство России в Варне закрылось на карантин
Генеральное консульство России в болгарском городе Варна сообщило о своем закрытии на карантин до 9 апреля. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:07
2021-04-01T13:07
2021-04-01T13:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
варна
софия (город)
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589948585_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_0597beeb68a1d5f09c7391a8ff764c36.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Генеральное консульство России в болгарском городе Варна сообщило о своем закрытии на карантин до 9 апреля."Генеральное консульство закрыто на карантин до 9 апреля", - говорится в сообщении на странице консульства в Facebook.По всем интересующим вопросам в ведомстве предлагают обращаться в генконсульство в Русе или в консульский отдел посольства в Софии.
https://ria.ru/20210401/kndr-1603759338.html
россия
варна
софия (город)
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589948585_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_11e11fb31d7cc42a9a057d0dca24a7d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, варна, софия (город), болгария, в мире