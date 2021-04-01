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Генконсульство России в Варне закрылось на карантин
Генконсульство России в Варне закрылось на карантин
Генеральное консульство России в болгарском городе Варна сообщило о своем закрытии на карантин до 9 апреля. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:07
2021-04-01T13:07
распространение коронавируса
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болгария
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Генеральное консульство России в болгарском городе Варна сообщило о своем закрытии на карантин до 9 апреля."Генеральное консульство закрыто на карантин до 9 апреля", - говорится в сообщении на странице консульства в Facebook.По всем интересующим вопросам в ведомстве предлагают обращаться в генконсульство в Русе или в консульский отдел посольства в Софии.
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коронавирус covid-19, россия, варна, софия (город), болгария, в мире

Генконсульство России в Варне закрылось на карантин

13:07 01.04.2021
 
© AP Photo / Valentina PetrovaБолгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Valentina Petrova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Генеральное консульство России в болгарском городе Варна сообщило о своем закрытии на карантин до 9 апреля.
"Генеральное консульство закрыто на карантин до 9 апреля", - говорится в сообщении на странице консульства в Facebook.

Уважаемые посетители! Генеральное консульство закрыто на карантин до 09.04.2021 г. включительно. По всем интересующим...

Опубликовано Генеральное консульство России в Варне Четверг, 1 апреля 2021 г.
По всем интересующим вопросам в ведомстве предлагают обращаться в генконсульство в Русе или в консульский отдел посольства в Софии.
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