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Москалькова попросила интернет-компании изменить основания для блокировки
Москалькова попросила интернет-компании изменить основания для блокировки
Интернет-платформы, на которых может размещаться контент, должны пересмотреть политику в сфере обеспечения свободы слова, потому что в блокировках материалов... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T20:17
2021-04-01T20:17
татьяна москалькова
технологии
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Интернет-платформы, на которых может размещаться контент, должны пересмотреть политику в сфере обеспечения свободы слова, потому что в блокировках материалов "усматривается" попытка давления на свободу выражения мнений, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год.Омбудсмен также привела данные Минкомсвязи России, согласно которым за пандемию совокупная аудитория традиционных СМИ увеличилась на 150 миллионов пользователей, в то же время произошел рост количества фейков."Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о дополнении пункта 2 части 5 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" указанием на исчерпывающий перечень оснований, по которым информация, размещенная в сети Интернет, может быть признана запрещенной к распространению в судебном порядке", - отмечается в докладе.
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татьяна москалькова, технологии, общество

Москалькова попросила интернет-компании изменить основания для блокировки

20:17 01.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетитель фудкорта в торговом центре
Посетитель фудкорта в торговом центре - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Интернет-платформы, на которых может размещаться контент, должны пересмотреть политику в сфере обеспечения свободы слова, потому что в блокировках материалов "усматривается" попытка давления на свободу выражения мнений, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год.
"В подобных действиях (блокировка контента - ред.) усматривается попытка повлиять или оказать давление на свободу слова и свободу выражения мнений, воспрепятствовать законной профессиональной журналистской деятельности. В этой связи интернет-платформам необходимо пересмотреть свою политику в сторону соблюдения фундаментальных международно-правовых норм и демократических принципов в области обеспечения свободы слова, а международным структурам и правозащитному сообществу — жестко реагировать на подобные прямые нарушения", - говорится в докладе.
Омбудсмен также привела данные Минкомсвязи России, согласно которым за пандемию совокупная аудитория традиционных СМИ увеличилась на 150 миллионов пользователей, в то же время произошел рост количества фейков.
"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о дополнении пункта 2 части 5 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" указанием на исчерпывающий перечень оснований, по которым информация, размещенная в сети Интернет, может быть признана запрещенной к распространению в судебном порядке", - отмечается в докладе.
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Татьяна МоскальковаТехнологииОбщество
 
 
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