https://ria.ru/20210401/blokirovka-1603869293.html

Москалькова попросила интернет-компании изменить основания для блокировки

Москалькова попросила интернет-компании изменить основания для блокировки

Интернет-платформы, на которых может размещаться контент, должны пересмотреть политику в сфере обеспечения свободы слова, потому что в блокировках материалов... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T20:17

2021-04-01T20:17

2021-04-01T20:17

татьяна москалькова

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600056016_83:598:2661:2048_1920x0_80_0_0_b7bc1f7c0819b30566fd4f6678e7e2c0.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Интернет-платформы, на которых может размещаться контент, должны пересмотреть политику в сфере обеспечения свободы слова, потому что в блокировках материалов "усматривается" попытка давления на свободу выражения мнений, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год.Омбудсмен также привела данные Минкомсвязи России, согласно которым за пандемию совокупная аудитория традиционных СМИ увеличилась на 150 миллионов пользователей, в то же время произошел рост количества фейков."Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о дополнении пункта 2 части 5 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" указанием на исчерпывающий перечень оснований, по которым информация, размещенная в сети Интернет, может быть признана запрещенной к распространению в судебном порядке", - отмечается в докладе.

https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, технологии, общество