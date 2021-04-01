Москалькова попросила интернет-компании изменить основания для блокировки
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Интернет-платформы, на которых может размещаться контент, должны пересмотреть политику в сфере обеспечения свободы слова, потому что в блокировках материалов "усматривается" попытка давления на свободу выражения мнений, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год.
"В подобных действиях (блокировка контента - ред.) усматривается попытка повлиять или оказать давление на свободу слова и свободу выражения мнений, воспрепятствовать законной профессиональной журналистской деятельности. В этой связи интернет-платформам необходимо пересмотреть свою политику в сторону соблюдения фундаментальных международно-правовых норм и демократических принципов в области обеспечения свободы слова, а международным структурам и правозащитному сообществу — жестко реагировать на подобные прямые нарушения", - говорится в докладе.
Омбудсмен также привела данные Минкомсвязи России, согласно которым за пандемию совокупная аудитория традиционных СМИ увеличилась на 150 миллионов пользователей, в то же время произошел рост количества фейков.
"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о дополнении пункта 2 части 5 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" указанием на исчерпывающий перечень оснований, по которым информация, размещенная в сети Интернет, может быть признана запрещенной к распространению в судебном порядке", - отмечается в докладе.