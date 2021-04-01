https://ria.ru/20210401/blagoveschenie-1603793383.html

Орнитологи призвали не покупать диких птиц на Благовещение

Орнитологи призвали не покупать диких птиц на Благовещение

Большинство птиц, которые были пойманы в дикой природе к Благовещению, гибнет еще до продажи, а также после того, как их выпускают, лучше воздержаться от этой... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:27

2021-04-01T14:27

2021-04-01T14:27

религия

калужская область

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Большинство птиц, которые были пойманы в дикой природе к Благовещению, гибнет еще до продажи, а также после того, как их выпускают, лучше воздержаться от этой традиции, заявила председатель бюро центрального совета Союза охраны птиц России Полина Полежанкина на пресс-конференции к Международному дню птиц, который отмечается 1 апреля.Благовещение – один из 12 главных церковных праздников, отмечается ежегодно 7 апреля. Он основан в память о том, как, согласно преданию, архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. Это событие отстоит ровно на девять месяцев от даты Рождества Христова. На Русь праздник пришел в X веке вместе с христианством, и именно в России сложился обычай выпускать в этот день птиц из клеток."В некоторый регионах России, допустим в Воронежской, Калужской области, есть такая проблема. Там на Благовещение, которое у нас совсем скоро, 7 апреля, продают диких птиц, отловленных в природе. Продают за небольшую цену и люди, которые считают себя верующими, этих птиц покупают… Эти птицы содержатся в тесных садках, зачастую без воды, без еды. Большая часть из них погибает, и даже те, которых выпустили еще живыми, не факт, что выживет… Покупать диких птиц на Благовещение не нужно", - сказала Полежанкина.Она отметила, что птиц выпускают в городской черте, а не в леса, где их выловили, поэтому большинство птиц все-таки гибнет.

https://ria.ru/20210401/ptitsa-1603791504.html

калужская область

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религия, калужская область, общество