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Москалькова предложила создать федеральный реестр безработных
Москалькова предложила создать федеральный реестр безработных
Федеральный реестр безработных граждан, который позволит лицам, не имеющим постоянного места жительства, вставать на учет в качестве безработного, следует... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T21:54
2021-04-01T21:54
2021-04-01T21:54
россия
татьяна москалькова
безработица
общество
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Федеральный реестр безработных граждан, который позволит лицам, не имеющим постоянного места жительства, вставать на учет в качестве безработного, следует создать в РФ, говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.В документе отмечается, что вопрос об устранении излишних ограничений права на доступ к услугам органов службы занятости остаётся актуальным. Для постановки на учет в качестве безработного гражданин вправе обращаться лишь в учреждения по месту жительства."При этом, как показывает практика, с трудностями сталкиваются соискатели, не зарегистрированные по месту жительства в субъектах РФ, где они фактически проживают. Имеют место случаи, когда лица, осуществляющие поиск работы, вообще не имеют места жительства, что препятствует получению ими услуг в сфере занятости. Решению обозначенной проблемы может способствовать учреждение федерального реестра безработных граждан, что позволит лицам, не имеющим постоянного места жительства, вставать на учет в качестве безработного", - следует из документа.Также российский омбудсмен в своём докладе обратила внимание на обострение темы "теневой" оплаты труда, особенно в условиях пандемии.По ее мнению, помимо активизации просветительской работы, следует усилить административную ответственность за уклонение от оформления трудового договора, а также за административные правонарушения, затрудняющие осуществление госинспекторами труда своих полномочий. "Соответствующие предложения могут быть учтены в новом КоАП РФ", - уточняется в материалах.Также Москалькова констатировала существование трудностей при регистрации у профсоюзов."Представляется целесообразным рекомендовать Минюсту России усилить контроль за исполнением его территориальными органами положений абзаца восьмого пункта 1 статьи 8 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", содержащих запрет на отказ в регистрации профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций", - следует из доклада.
https://ria.ru/20210331/bezrabotitsa-1603633782.html
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россия, татьяна москалькова, безработица, общество
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости.
Федеральный реестр безработных граждан, который позволит лицам, не имеющим постоянного места жительства, вставать на учет в качестве безработного, следует создать в РФ, говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой
.
В документе отмечается, что вопрос об устранении излишних ограничений права на доступ к услугам органов службы занятости остаётся актуальным. Для постановки на учет в качестве безработного гражданин вправе обращаться лишь в учреждения по месту жительства.
"При этом, как показывает практика, с трудностями сталкиваются соискатели, не зарегистрированные по месту жительства в субъектах РФ, где они фактически проживают. Имеют место случаи, когда лица, осуществляющие поиск работы, вообще не имеют места жительства, что препятствует получению ими услуг в сфере занятости. Решению обозначенной проблемы может способствовать учреждение федерального реестра безработных граждан, что позволит лицам, не имеющим постоянного места жительства, вставать на учет в качестве безработного", - следует из документа.
Также российский омбудсмен в своём докладе обратила внимание на обострение темы "теневой" оплаты труда, особенно в условиях пандемии.
По ее мнению, помимо активизации просветительской работы, следует усилить административную ответственность за уклонение от оформления трудового договора, а также за административные правонарушения, затрудняющие осуществление госинспекторами труда своих полномочий. "Соответствующие предложения могут быть учтены в новом КоАП РФ", - уточняется в материалах.
Также Москалькова констатировала существование трудностей при регистрации у профсоюзов.
"Представляется целесообразным рекомендовать Минюсту России усилить контроль за исполнением его территориальными органами положений абзаца восьмого пункта 1 статьи 8 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", содержащих запрет на отказ в регистрации профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций", - следует из доклада.