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На ТЭЦ в Саратовской области произошла нештатная ситуация
На ТЭЦ в Саратовской области произошла нештатная ситуация
Нештатная ситуация на котле Балаковской ТЭЦ-4 произошла в четверг в Саратовской области, никто не пострадал, но снизилась температура теплоносителя, сообщила... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:01
2021-04-01T20:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
балаково
происшествия
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САРАТОВ, 1 апр – РИА Новости. Нештатная ситуация на котле Балаковской ТЭЦ-4 произошла в четверг в Саратовской области, никто не пострадал, но снизилась температура теплоносителя, сообщила пресс-служба районной администрации."В 15.03 (14.03 мск) на пульт ЕДДС поступила информация от дежурного ТЭЦ-4 об аварии на котле №7 турбины №7. Жертв и пострадавших нет. Также произошла просадка температуры теплоносителя с 70 до 50 градусов. Пятый и шестой котлы работают в плановом режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что после аварии жители стали жаловаться на шум с ТЭЦ.Позже в администрации района пояснили, что речь, по уточненным данным, идет не об аварии, а о "нештатной ситуации"."Ремонтные работы ведутся силами персонала ТЭЦ-4. Ориентировочный срок окончания работ – 18.00 (17.00 мск)", - отмечается в сообщении.Позже в пресс-службе саратовского главка МЧС пояснили журналистам, что произошла не авария, а срабатывание автоматики на ТЭЦ-4 , в результате чего отключилась седьмая турбина седьмого котла."Сегодня на Балаковской ТЭЦ-4 произошло срабатывание автоматической защиты на оборудовании, что сопровождается повышенным уровнем шума. В настоящее время специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам. В течение нескольких часов ситуация будет нормализована. Параметры теплоносителя будут восстановлены в короткие сроки", - сказали РИА Новости в пресс-службе саратовского филиала ПАО "Т Плюс", уточнив, что причины срабатывания автоматики выясняются.Балаковская ТЭЦ-4 - основной источник централизованного теплоснабжения третьего по величине города Саратовской области - Балаково. Всего на станции установлено шесть турбоагрегатов, пять энергетических котлоагрегатов и два пиковых водогрейных котла. С 2006 года ТЭЦ-4 входит в состав саратовского филиала "Т Плюс". Станцию ввели в эксплуатацию в 1962 году.
https://ria.ru/20210310/kompensatsii-1600604895.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, балаково, происшествия

На ТЭЦ в Саратовской области произошла нештатная ситуация

17:01 01.04.2021 (обновлено: 20:08 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновДымовые трубы
Дымовые трубы - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 1 апр – РИА Новости. Нештатная ситуация на котле Балаковской ТЭЦ-4 произошла в четверг в Саратовской области, никто не пострадал, но снизилась температура теплоносителя, сообщила пресс-служба районной администрации.
"В 15.03 (14.03 мск) на пульт ЕДДС поступила информация от дежурного ТЭЦ-4 об аварии на котле №7 турбины №7. Жертв и пострадавших нет. Также произошла просадка температуры теплоносителя с 70 до 50 градусов. Пятый и шестой котлы работают в плановом режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что после аварии жители стали жаловаться на шум с ТЭЦ.
Позже в администрации района пояснили, что речь, по уточненным данным, идет не об аварии, а о "нештатной ситуации".
"Ремонтные работы ведутся силами персонала ТЭЦ-4. Ориентировочный срок окончания работ – 18.00 (17.00 мск)", - отмечается в сообщении.
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Позже в пресс-службе саратовского главка МЧС пояснили журналистам, что произошла не авария, а срабатывание автоматики на ТЭЦ-4 , в результате чего отключилась седьмая турбина седьмого котла.
"Сегодня на Балаковской ТЭЦ-4 произошло срабатывание автоматической защиты на оборудовании, что сопровождается повышенным уровнем шума. В настоящее время специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам. В течение нескольких часов ситуация будет нормализована. Параметры теплоносителя будут восстановлены в короткие сроки", - сказали РИА Новости в пресс-службе саратовского филиала ПАО "Т Плюс", уточнив, что причины срабатывания автоматики выясняются.
Балаковская ТЭЦ-4 - основной источник централизованного теплоснабжения третьего по величине города Саратовской области - Балаково. Всего на станции установлено шесть турбоагрегатов, пять энергетических котлоагрегатов и два пиковых водогрейных котла. С 2006 года ТЭЦ-4 входит в состав саратовского филиала "Т Плюс". Станцию ввели в эксплуатацию в 1962 году.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Саратовская областьБалаковоПроисшествия
 
 
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