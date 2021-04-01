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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/avstriya-1603825900.html
Посол России рассказал о переговорах с Австрией по поставкам "Спутника V"
Посол России рассказал о переговорах с Австрией по поставкам "Спутника V"
Австрия получила от российской стороны полный доступ к необходимой информации о вакцине против коронавируса "Спутник V", сообщил в четверг посол России в Вене... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:43
2021-04-01T16:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
дмитрий любинский
австрия
в мире
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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Австрия получила от российской стороны полный доступ к необходимой информации о вакцине против коронавируса "Спутник V", сообщил в четверг посол России в Вене Дмитрий Любинский.В среду канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна может оформить заказ на поставку "Спутника V" уже на следующей неделе."Австрийская переговорная команда получила полноценный доступ к необходимой информации от российской стороны. Мы подписали специальное соглашение по безопасности данных в этом вопросе. Все необходимые данные - в том же объеме, как и у европейского регулятора ЕМА - находятся в распоряжении (Австрии) и обрабатываются", - сказал Любинский в эфире австрийской радиостанции Ö1.По словам российского посла, документы на поставку "Спутника V" в Австрию могут быть готовы к подписанию до середины апреля. "Мы очень близки к завершению переговоров. От подписания договора у нас не уйдет много времени на доставку "Спутника V" в Австрию", - отметил Любинский.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", россия, дмитрий любинский, австрия, в мире

Посол России рассказал о переговорах с Австрией по поставкам "Спутника V"

16:43 01.04.2021 (обновлено: 16:52 01.04.2021)
 
© Фото : посольство РФ в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : посольство РФ в Австрии
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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Австрия получила от российской стороны полный доступ к необходимой информации о вакцине против коронавируса "Спутник V", сообщил в четверг посол России в Вене Дмитрий Любинский.
В среду канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна может оформить заказ на поставку "Спутника V" уже на следующей неделе.
"Австрийская переговорная команда получила полноценный доступ к необходимой информации от российской стороны. Мы подписали специальное соглашение по безопасности данных в этом вопросе. Все необходимые данные - в том же объеме, как и у европейского регулятора ЕМА - находятся в распоряжении (Австрии) и обрабатываются", - сказал Любинский в эфире австрийской радиостанции Ö1.
По словам российского посла, документы на поставку "Спутника V" в Австрию могут быть готовы к подписанию до середины апреля. "Мы очень близки к завершению переговоров. От подписания договора у нас не уйдет много времени на доставку "Спутника V" в Австрию", - отметил Любинский.
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Вчера, 09:30Распространение коронавируса
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Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияДмитрий ЛюбинскийАвстрияВ мире
 
 
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