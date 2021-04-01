https://ria.ru/20210401/avstriya-1603825900.html

Посол России рассказал о переговорах с Австрией по поставкам "Спутника V"

Посол России рассказал о переговорах с Австрией по поставкам "Спутника V"

Австрия получила от российской стороны полный доступ к необходимой информации о вакцине против коронавируса "Спутник V", сообщил в четверг посол России в Вене... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:43

2021-04-01T16:43

2021-04-01T16:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

дмитрий любинский

австрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152188/82/1521888286_0:0:2240:1260_1920x0_80_0_0_bccac2463ce96d590a6be119cce95d55.jpg

ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Австрия получила от российской стороны полный доступ к необходимой информации о вакцине против коронавируса "Спутник V", сообщил в четверг посол России в Вене Дмитрий Любинский.В среду канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна может оформить заказ на поставку "Спутника V" уже на следующей неделе."Австрийская переговорная команда получила полноценный доступ к необходимой информации от российской стороны. Мы подписали специальное соглашение по безопасности данных в этом вопросе. Все необходимые данные - в том же объеме, как и у европейского регулятора ЕМА - находятся в распоряжении (Австрии) и обрабатываются", - сказал Любинский в эфире австрийской радиостанции Ö1.По словам российского посла, документы на поставку "Спутника V" в Австрию могут быть готовы к подписанию до середины апреля. "Мы очень близки к завершению переговоров. От подписания договора у нас не уйдет много времени на доставку "Спутника V" в Австрию", - отметил Любинский.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210401/san-marino-1603736398.html

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, дмитрий любинский, австрия, в мире