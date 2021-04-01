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Цена "свободы". Что осталось от сильнейших армий Варшавского блока
Цена "свободы". Что осталось от сильнейших армий Варшавского блока
Шесть с половиной миллионов военнослужащих, десятки тысяч танков и самолетов, боевые корабли и подводные лодки — ровно 30 лет назад, 1 апреля 1991-го, страны... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:00
2021-04-01T08:05
ссср
россия
нато
безопасность
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Шесть с половиной миллионов военнослужащих, десятки тысяч танков и самолетов, боевые корабли и подводные лодки — ровно 30 лет назад, 1 апреля 1991-го, страны Организации Варшавского договора (ОВД) распустили ее военные структуры. А через несколько месяцев мощнейший в истории блок полностью прекратил существование. Союзники СССР, еще недавно обладавшие колоссальной силой и ударными возможностями, в одночасье оказались безоружными и лишились поддержки Москвы. Во что превратились самые грозные армии Европы — в материале РИА Новости."Стальной кулак" СоветовВ ОВД входили восемь государств: Советский Союз, ГДР, Чехословакия, Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Албания. Самую мощную ударную группировку сосредоточили в Восточной Германии. Ее основой была Западная группа войск СССР. Здесь находились до полутора миллионов солдат и офицеров — несколько общевойсковых и танковых армий, воздушная армия, подразделения специальных войск и тыла. Войска оснащали передовым вооружением и техникой. "Стальной кулак" насчитывал почти шесть тысяч танков и еще две тысячи в резерве — в основном модернизированные Т-64А и Т-64Б. В начале 1980-х сюда поставляли новейшие на тот момент газотурбинные Т-80.В ГДР было около восьми тысяч боевых машин пехоты и бронетранспортеров, более 3,5 тысячи орудий, самоходных установок "Гвоздика", "Гиацинт" и "Акация", минометов, реактивных систем залпового огня. Также тут размещались оперативно-тактические комплексы.После Великой Отечественной войны в Германии осталась 16-я воздушная армия — пять авиадивизий, шесть отдельных авиаполков. В 1980-е это было почти полторы тысячи самолетов и вертолетов.Национальная народная армия ГДР полностью зависела от Москвы и, по сути, была частью советской группировки. В случае начала вооруженного конфликта несколько немецких дивизий вливались в ряды войск СССР. Естественно, и оснащалась армия ГДР тоже наиболее современной техникой, лучше, чем любые другие вооруженные силы Восточного блока. После падения Берлинской стены Национальную народную армию распуcтили. Многих рядовых включили в войска бундесвера, однако большую часть офицеров уволили, лишив пенсии и военного стажа. Исключение — пара десятков особо ценных специалистов, таких как летчики и авиатехники. Однако их понизили в должности и присвоили звания на несколько рангов ниже.Разбитая пополамЧехословацкая народная армия к концу 1980-х насчитывала более 200 тысяч военнослужащих. Западный военный округ, более мощный, в случае войны противостоял бы ударным соединениям НАТО, Восточный — прикрывал республику со стороны Австрии. Пять механизированных и пять танковых бригад располагали 2700 танками Т-55 и Т-72. Технику постоянно модернизировали. Например, "55-е" вскоре после вступления страны в Восточный блок оборудовали новыми системами управления огнем и обнаружения, дополнительной бронезащитой, усовершенствованными силовыми установками.В ВВС — десятки истребителей МиГ-15, МиГ-21, МиГ-29, штурмовиков Су-25, сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-22.После распада Чехословацкой Социалистической Республики на Чехию и Словакию боевую технику разделили. Сейчас чешская армия — это чуть более 20 тысяч человек, порядка 30 танков Т-72 и сотня в резерве, есть еще по сотне БМП и БТР, несколько десятков советских самоходок, минометов и противотанковых комплексов. Армия Словакии — тоже порядка 20 тысяч военных и несколько тысяч гражданских служащих. И Чехия, и Словакия, выйдя из Варшавского договора, взяли курс на интеграцию с НАТО и всеми силами старались отказаться от всего советского. Некоторые виды оружия списывали по настоятельному требованию западных партнеров и под строгим присмотром США. Так, Словакия уничтожила все свои оперативно-тактические комплексы "Ока". В результате бывшая Чехословакия осталась почти без вооружения. К примеру, чешская боевая авиация представлена десятком шведских истребителей "Сааб", взятых в аренду, и парой десятков легких штурмовиков на базе учебно-боевого L-39. У Словакии — доставшиеся от СССР десять истребителей МиГ-29, из которых сейчас боеспособны только четыре.Уплывшее войскоПольская народная армия была в ОВД крупнейшей после советской. Только у поляков имелись специальные соединения — парашютно-десантная дивизия и дивизия морской пехоты. Численность Вооруженных сил Польши (Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны, Военно-морской флот и Внутренние войска) в мирное время достигала 300 тысяч, в случае войны была бы увеличена до 650 тысяч.Армия располагала тремя тысячами танков, сотнями советских истребителей "МиГ" и "Су", системами ПВО, ракетными и артиллерийскими комплексами. Сегодня Войско Польское — порядка 130 тысяч солдат и офицеров. Парк бронетехники и самолетов критически устарел, военная инфраструктура в упадке, не хватает квалифицированных кадров.В прошлом году Варшава подписала контракт на 32 американских истребителя 5-го поколения F-35, чтобы заменить оставшиеся советские самолеты. Правда, за это придется выложить более 4,5 миллиарда долларов. Особого внимания заслуживает ВМФ Польши. Во времена Варшавского договора корабли и подводные лодки располагались на трех основных базах — в Гданьске, Гдыне и Свиноустье. Помимо поставок техники из СССР (уже в 1946-м Москва передала Варшаве 23 боевых корабля), развивалась собственная судостроительная отрасль. Причем польские предприятия строили корабли и для ВМФ СССР — почти половина заказов приходила из Москвы. Например, со стапелей в Гданьске сошла серия больших десантных кораблей проекта 775, часть которых до сих пор служат России. Однако после выхода из ОВД и вступления в НАТО все резко изменилось. Сегодня ВМС Польши — одни из самых старых в Европе. По состоянию на начало 2010-х у Варшавы был 41 боевой корабль, в том числе пять подводных лодок, два фрегата, корвет, три малых ракетных корабля. И самой молодой подлодке уже тогда перевалило за 40. Новых кораблей практически нет. Последний строили целых 18 лет. Небольшой патрульный корвет "Силезец" приняли в состав флота в 2019-м, единственный из запланированной серии из семи бортов.
https://ria.ru/20210226/archer-1598975178.html
https://ria.ru/20200514/1571393207.html
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ссср, россия, нато, безопасность

Цена "свободы". Что осталось от сильнейших армий Варшавского блока

08:00 01.04.2021 (обновлено: 08:05 01.04.2021)
 
© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкТанковая колонна, выполняя соглашение о выводе советских войск из Чехословакии, следует на железнодорожную станцию Домашов, чтобы покинуть страну
Танковая колонна, выполняя соглашение о выводе советских войск из Чехословакии, следует на железнодорожную станцию Домашов, чтобы покинуть страну - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / В. Киселев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Шесть с половиной миллионов военнослужащих, десятки тысяч танков и самолетов, боевые корабли и подводные лодки — ровно 30 лет назад, 1 апреля 1991-го, страны Организации Варшавского договора (ОВД) распустили ее военные структуры. А через несколько месяцев мощнейший в истории блок полностью прекратил существование. Союзники СССР, еще недавно обладавшие колоссальной силой и ударными возможностями, в одночасье оказались безоружными и лишились поддержки Москвы. Во что превратились самые грозные армии Европы — в материале РИА Новости.

"Стальной кулак" Советов

В ОВД входили восемь государств: Советский Союз, ГДР, Чехословакия, Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Албания. Самую мощную ударную группировку сосредоточили в Восточной Германии. Ее основой была Западная группа войск СССР. Здесь находились до полутора миллионов солдат и офицеров — несколько общевойсковых и танковых армий, воздушная армия, подразделения специальных войск и тыла.
Войска оснащали передовым вооружением и техникой. "Стальной кулак" насчитывал почти шесть тысяч танков и еще две тысячи в резерве — в основном модернизированные Т-64А и Т-64Б. В начале 1980-х сюда поставляли новейшие на тот момент газотурбинные Т-80.
В ГДР было около восьми тысяч боевых машин пехоты и бронетранспортеров, более 3,5 тысячи орудий, самоходных установок "Гвоздика", "Гиацинт" и "Акация", минометов, реактивных систем залпового огня. Также тут размещались оперативно-тактические комплексы.
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После Великой Отечественной войны в Германии осталась 16-я воздушная армия — пять авиадивизий, шесть отдельных авиаполков. В 1980-е это было почти полторы тысячи самолетов и вертолетов.
Национальная народная армия ГДР полностью зависела от Москвы и, по сути, была частью советской группировки. В случае начала вооруженного конфликта несколько немецких дивизий вливались в ряды войск СССР. Естественно, и оснащалась армия ГДР тоже наиболее современной техникой, лучше, чем любые другие вооруженные силы Восточного блока.
После падения Берлинской стены Национальную народную армию распуcтили. Многих рядовых включили в войска бундесвера, однако большую часть офицеров уволили, лишив пенсии и военного стажа. Исключение — пара десятков особо ценных специалистов, таких как летчики и авиатехники. Однако их понизили в должности и присвоили звания на несколько рангов ниже.
© РИА Новости / Семеляк / Перейти в фотобанкОбщевойсковые учения "Братство по оружию" Советского Союза и стран Варшавского договора, ГДР
Общевойсковые учения Братство по оружию Советского Союза и стран Варшавского договора, ГДР - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Семеляк
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Общевойсковые учения "Братство по оружию" Советского Союза и стран Варшавского договора, ГДР

Разбитая пополам

Чехословацкая народная армия к концу 1980-х насчитывала более 200 тысяч военнослужащих. Западный военный округ, более мощный, в случае войны противостоял бы ударным соединениям НАТО, Восточный — прикрывал республику со стороны Австрии.
Пять механизированных и пять танковых бригад располагали 2700 танками Т-55 и Т-72. Технику постоянно модернизировали. Например, "55-е" вскоре после вступления страны в Восточный блок оборудовали новыми системами управления огнем и обнаружения, дополнительной бронезащитой, усовершенствованными силовыми установками.
В ВВС — десятки истребителей МиГ-15, МиГ-21, МиГ-29, штурмовиков Су-25, сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-22.
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После распада Чехословацкой Социалистической Республики на Чехию и Словакию боевую технику разделили. Сейчас чешская армия — это чуть более 20 тысяч человек, порядка 30 танков Т-72 и сотня в резерве, есть еще по сотне БМП и БТР, несколько десятков советских самоходок, минометов и противотанковых комплексов. Армия Словакии — тоже порядка 20 тысяч военных и несколько тысяч гражданских служащих.
И Чехия, и Словакия, выйдя из Варшавского договора, взяли курс на интеграцию с НАТО и всеми силами старались отказаться от всего советского. Некоторые виды оружия списывали по настоятельному требованию западных партнеров и под строгим присмотром США. Так, Словакия уничтожила все свои оперативно-тактические комплексы "Ока".
В результате бывшая Чехословакия осталась почти без вооружения. К примеру, чешская боевая авиация представлена десятком шведских истребителей "Сааб", взятых в аренду, и парой десятков легких штурмовиков на базе учебно-боевого L-39. У Словакии — доставшиеся от СССР десять истребителей МиГ-29, из которых сейчас боеспособны только четыре.
© РИА Новости / В. Борисенко / Перейти в фотобанкВывод советских войск из Чехославакии. Город Либава. Станция Домашов-над-Быстрицей
Вывод советских войск из Чехославакии. Город Либава. Станция Домашов-над-Быстрицей - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / В. Борисенко
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Вывод советских войск из Чехославакии. Город Либава. Станция Домашов-над-Быстрицей

Уплывшее войско

Польская народная армия была в ОВД крупнейшей после советской. Только у поляков имелись специальные соединения — парашютно-десантная дивизия и дивизия морской пехоты. Численность Вооруженных сил Польши (Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны, Военно-морской флот и Внутренние войска) в мирное время достигала 300 тысяч, в случае войны была бы увеличена до 650 тысяч.
Армия располагала тремя тысячами танков, сотнями советских истребителей "МиГ" и "Су", системами ПВО, ракетными и артиллерийскими комплексами. Сегодня Войско Польское — порядка 130 тысяч солдат и офицеров. Парк бронетехники и самолетов критически устарел, военная инфраструктура в упадке, не хватает квалифицированных кадров.
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В прошлом году Варшава подписала контракт на 32 американских истребителя 5-го поколения F-35, чтобы заменить оставшиеся советские самолеты. Правда, за это придется выложить более 4,5 миллиарда долларов.
Особого внимания заслуживает ВМФ Польши. Во времена Варшавского договора корабли и подводные лодки располагались на трех основных базах — в Гданьске, Гдыне и Свиноустье. Помимо поставок техники из СССР (уже в 1946-м Москва передала Варшаве 23 боевых корабля), развивалась собственная судостроительная отрасль. Причем польские предприятия строили корабли и для ВМФ СССР — почти половина заказов приходила из Москвы. Например, со стапелей в Гданьске сошла серия больших десантных кораблей проекта 775, часть которых до сих пор служат России.
© Фото : Adrian PingstoneСоветский истребитель-бомбардировщик СУ-17
Советский истребитель-бомбардировщик СУ-17 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : Adrian Pingstone
Советский истребитель-бомбардировщик СУ-17
Однако после выхода из ОВД и вступления в НАТО все резко изменилось. Сегодня ВМС Польши — одни из самых старых в Европе. По состоянию на начало 2010-х у Варшавы был 41 боевой корабль, в том числе пять подводных лодок, два фрегата, корвет, три малых ракетных корабля. И самой молодой подлодке уже тогда перевалило за 40.
Новых кораблей практически нет. Последний строили целых 18 лет. Небольшой патрульный корвет "Силезец" приняли в состав флота в 2019-м, единственный из запланированной серии из семи бортов.
© Фото : Konflikty.plРакетный фрегат "Костюшко" ВМФ Польши
Ракетный фрегат Костюшко ВМФ Польши - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : Konflikty.pl
Ракетный фрегат "Костюшко" ВМФ Польши
 
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