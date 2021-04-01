Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/aksenov-1603749935.html
Аксенов уволил главу госкомрегистра Крыма
Аксенов уволил главу госкомрегистра Крыма
Председатель государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов указом главы Крыма Сергея Аксенова освобожден от... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:02
2021-04-01T11:02
сергей аксенов (политик)
республика крым
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_0:52:2113:1242_1920x0_80_0_0_65feab555b04c8e20bffb92e25fea2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Председатель государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов указом главы Крыма Сергея Аксенова освобожден от должности по соглашению сторон."Уволить Спиридонова Александра Юрьевича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 1 апреля 2021 года по соглашению сторон служебного контракта", - говорится в тексте указа , который опубликован на сайте главы Крыма.Спиридонов возглавлял госкомрегистр Крыма с 2014 года. Он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook сообщение о том, что меняет работу, и поблагодарил коллектив за труд.
https://ria.ru/20210318/problemy-1601851694.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_248:0:1995:1310_1920x0_80_0_0_c7d0bc47753ec3c688a7ffc6d4e16a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов (политик), республика крым, политика

Аксенов уволил главу госкомрегистра Крыма

11:02 01.04.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Председатель государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов указом главы Крыма Сергея Аксенова освобожден от должности по соглашению сторон.
"Уволить Спиридонова Александра Юрьевича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 1 апреля 2021 года по соглашению сторон служебного контракта", - говорится в тексте указа , который опубликован на сайте главы Крыма.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 17:19
Аксенов назвал основные проблемы Крыма
Спиридонов возглавлял госкомрегистр Крыма с 2014 года. Он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook сообщение о том, что меняет работу, и поблагодарил коллектив за труд.
 
Сергей Аксенов (политик)Республика КрымПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи на Евровидении
12:52В Кремле заявили об опасности посещения Грузии для россиян
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
12:38В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"
12:38Косачев призвал принуждать "коллективный Запад" к соблюдению устава ООН
12:34Повторный беспилотный полет корабля Boeing к МКС отложили до лета
12:30ЦБ рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с "платежным рабством"
12:26Россиянин Мель прокомментировал продление срока лишения свободы в Литве
12:19В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии
12:15Зрителям разрешат присутствовать на Евровидении
12:06В Подмосковье трех человек будут судить за похищение младенца
12:04Истцов на процессе об отмене масочного режима не пустили в суд без масок
12:03ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
12:00Названы самые популярные направления для путешествий по России в апреле
Лента новостейМолния