https://ria.ru/20210401/aksenov-1603749935.html

Аксенов уволил главу госкомрегистра Крыма

Аксенов уволил главу госкомрегистра Крыма

Председатель государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов указом главы Крыма Сергея Аксенова освобожден от... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:02

2021-04-01T11:02

2021-04-01T11:02

сергей аксенов (политик)

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Председатель государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов указом главы Крыма Сергея Аксенова освобожден от должности по соглашению сторон."Уволить Спиридонова Александра Юрьевича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 1 апреля 2021 года по соглашению сторон служебного контракта", - говорится в тексте указа , который опубликован на сайте главы Крыма.Спиридонов возглавлял госкомрегистр Крыма с 2014 года. Он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook сообщение о том, что меняет работу, и поблагодарил коллектив за труд.

https://ria.ru/20210318/problemy-1601851694.html

республика крым

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сергей аксенов (политик), республика крым, политика