https://ria.ru/20210401/akhtubinsk-1603835647.html

В Ахтубинске при обрушении крыши ангара погиб человек

В Ахтубинске при обрушении крыши ангара погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали, еще один может находиться под завалами после обрушения кровли металлического ангара в городе Ахтубинск Астраханской... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:16

2021-04-01T17:16

2021-04-01T22:17

ахтубинск

астраханская область

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали, еще один может находиться под завалами после обрушения кровли металлического ангара в городе Ахтубинск Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара произошло обрушение кровли",- сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия погиб один человек, еще двое госпитализированы в больницу."Под завалами может находиться еще один рабочий", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210331/ivanovo-1603705103.html

ахтубинск

астраханская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ахтубинск, астраханская область, происшествия