https://ria.ru/20210401/akhtubinsk-1603835647.html
В Ахтубинске при обрушении крыши ангара погиб человек
В Ахтубинске при обрушении крыши ангара погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали, еще один может находиться под завалами после обрушения кровли металлического ангара в городе Ахтубинск Астраханской... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:16
2021-04-01T17:16
2021-04-01T22:17
ахтубинск
астраханская область
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали, еще один может находиться под завалами после обрушения кровли металлического ангара в городе Ахтубинск Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара произошло обрушение кровли",- сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия погиб один человек, еще двое госпитализированы в больницу."Под завалами может находиться еще один рабочий", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210331/ivanovo-1603705103.html
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ахтубинск, астраханская область, происшествия