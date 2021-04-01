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В Ахтубинске при обрушении крыши ангара погиб человек
В Ахтубинске при обрушении крыши ангара погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали, еще один может находиться под завалами после обрушения кровли металлического ангара в городе Ахтубинск Астраханской... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:16
2021-04-01T22:17
ахтубинск
астраханская область
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали, еще один может находиться под завалами после обрушения кровли металлического ангара в городе Ахтубинск Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара произошло обрушение кровли",- сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия погиб один человек, еще двое госпитализированы в больницу."Под завалами может находиться еще один рабочий", - добавил собеседник агентства.
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ахтубинск
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ахтубинск, астраханская область, происшествия

В Ахтубинске при обрушении крыши ангара погиб человек

17:16 01.04.2021 (обновлено: 22:17 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали, еще один может находиться под завалами после обрушения кровли металлического ангара в городе Ахтубинск Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара произошло обрушение кровли",- сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия погиб один человек, еще двое госпитализированы в больницу.
"Под завалами может находиться еще один рабочий", - добавил собеседник агентства.
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