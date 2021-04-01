https://ria.ru/20210401/afganistan-1603734337.html

В Афганистане при крушении военного вертолета погибли три человека

В Афганистане при крушении военного вертолета погибли три человека

Вертолет афганской армии потерпел крушение в провинции Гильменд на юге Афганистана, три человека на борту погибли, четверо ранены, сообщает телеканал Ariana... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T09:12

2021-04-01T09:12

2021-04-01T09:12

гильменд (провинция)

афганистан

в мире

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МОСКВА/КАБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Вертолет афганской армии потерпел крушение в провинции Гильменд на юге Афганистана, три человека на борту погибли, четверо ранены, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на главу провинциального совета Гильменда Атуллу Афгана.Глава провинциального совета Гильменда не уточнил причины крушения.Министерство обороны Афганистана проинформировало, что вертолет совершил аварийную посадку, пострадавших нет.В свою очередь, как говорится в сообщении талибов со ссылкой на их представителя Кари Мохаммада Юсуф Ахмади, вертолет сбит талибами в округе Вашир в Гильменде. По его словам, погибли пять человек - командир афганской армии, трое солдат и пилот, есть раненые.

https://ria.ru/20191015/1559820347.html

гильменд (провинция)

афганистан

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гильменд (провинция), афганистан, в мире