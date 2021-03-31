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https://ria.ru/20210331/xiaomi-1603579566.html
Гибкий смартфон Xiaomi Mix Fold получил два экрана и особенный процессор
Гибкий смартфон Xiaomi Mix Fold получил два экрана и особенный процессор
На официальной презентации Xiaomi показали первый смартфон с гибким экраном — Mix Fold. Производитель раскрыл его составляющие и характеристики. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:02
2021-03-31T11:02
наука
android
xiaomi inc
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. На официальной презентации Xiaomi показали первый смартфон с гибким экраном — Mix Fold. Производитель раскрыл его составляющие и характеристики.Основной гибкий OLED-экран в развернутом виде имеет 8-дюймовую диагональ. При максимальной яркости в 900 нит матрица поддерживает HDR10+. В Xiaomi утверждают, что шарнир и дисплей выдержали более миллиона изгибов. Внешний экран представляет собой 6,52-дюймовую панель с нестандартным разрешением 840 x 2520 пикселей и частотой обновления 90 Гц.За производительность отвечает процессор Snapdragon 888 5G, а памяти в смартфоне может быть 12/256, 12/512 или 16/256 ГБ. Впервые Xiaomi применила чип собственной разработки — Surge C1. Сопроцессор работает над обработкой изображений.В Xiaomi Mix Fold использованы три камеры: основная ISOCELL HM2 с разрешением 108 Мп, "ширик" на 13 Мп и телефото-сенсор с трехкратным зумом. Последний разрешением 8 Мп интересен первой в мире жидкой линзой — она дает значительное преимущество в фокусировке.Смартфон оснащается батарейкой емкостью 5020 мАч и быстрой проводной зарядкой на 67 Вт. Однако, устройство лишено беспроводной зарядки. Xiaomi Mix Fold получил сразу четыре динамика, созданных компанией Harman Kardon.Первым рынком, где Xiaomi Mix Fold станет доступен для покупки, станет Китай. Там с 16 апреля смартфон будет доступен по цене от 10 000 юаней (115 000 рублей по текущему курсу).
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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android, xiaomi inc, гаджеты, технологии

Гибкий смартфон Xiaomi Mix Fold получил два экрана и особенный процессор

11:02 31.03.2021
 
© XiaomiXiaomi Mix Fold
Xiaomi Mix Fold - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. На официальной презентации Xiaomi показали первый смартфон с гибким экраном — Mix Fold. Производитель раскрыл его составляющие и характеристики.
Основной гибкий OLED-экран в развернутом виде имеет 8-дюймовую диагональ. При максимальной яркости в 900 нит матрица поддерживает HDR10+. В Xiaomi утверждают, что шарнир и дисплей выдержали более миллиона изгибов. Внешний экран представляет собой 6,52-дюймовую панель с нестандартным разрешением 840 x 2520 пикселей и частотой обновления 90 Гц.
За производительность отвечает процессор Snapdragon 888 5G, а памяти в смартфоне может быть 12/256, 12/512 или 16/256 ГБ. Впервые Xiaomi применила чип собственной разработки — Surge C1. Сопроцессор работает над обработкой изображений.
В Xiaomi Mix Fold использованы три камеры: основная ISOCELL HM2 с разрешением 108 Мп, "ширик" на 13 Мп и телефото-сенсор с трехкратным зумом. Последний разрешением 8 Мп интересен первой в мире жидкой линзой — она дает значительное преимущество в фокусировке.
Смартфон оснащается батарейкой емкостью 5020 мАч и быстрой проводной зарядкой на 67 Вт. Однако, устройство лишено беспроводной зарядки. Xiaomi Mix Fold получил сразу четыре динамика, созданных компанией Harman Kardon.
Первым рынком, где Xiaomi Mix Fold станет доступен для покупки, станет Китай. Там с 16 апреля смартфон будет доступен по цене от 10 000 юаней (115 000 рублей по текущему курсу).
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