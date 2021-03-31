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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210331/vystavka-1603597646.html
Уникальные еврейские манускрипты из Ирана покажут в Москве
Уникальные еврейские манускрипты из Ирана покажут в Москве
Выставка "Праздник свободы", посвященная истории и традициям еврейского праздника Песах, открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, передает... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:20
2021-03-31T12:20
религия и мировоззрение
религия
борух горин
красное море
песах
египет
справки
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Выставка "Праздник свободы", посвященная истории и традициям еврейского праздника Песах, открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, передает корреспондент РИА Новости.На выставке представлены раритеты из частной израильской коллекции: уникальные книги XVII века, молитвословы, марокканские и иракские манускрипты XIX века, немецкие иллюстрированные Агады (сборник молитв и песен, связанных с праздником Песах) начала XX века."Это действительно замечательное событие. Пасхальное начало начал для новой выставочной политики музея... Сейчас возникла идея создавать такие знаковые временные выставки внутри постоянной экспозиции, и начали с самого сложного... Потому что еврейское изобразительное искусство долгое время было не очень распространено… и поэтому еврейские художники изгалялись в каких-традиционных вещах, как, например, книгопечатание", - рассказал председатель правления музея Борух Горин.Выставка также включает специальные отделы, посвященные выпечке мацы и первому праздничному ужину (седеру).Выставка "Праздник свободы" продлится по 23 мая.История ПесахаПесах, или Еврейская Пасха - это праздник весны (хаг ха-авив) и свободы, связанный с исходом (агада) евреев из Египта. Отмечать его начинают накануне 15-го числа месяца нисана (по еврейскому лунному календарю), выпадающего на март-апрель (по Григорианскому календарю). Считается, что именно в этот день около 1200 года до нашей эры пророк Моисей вывел израильтян из Египетского царства, освободив их от 400-летнего рабства.Слово "песах" (пасха) имеет два значения: "прохождение мимо" и "переход". Двойственна и трактовка праздника. Помимо перехода израильтян под предводительством Моисея через Чермное (Красное) море, вспоминается еще одно событие, предшествовавшее исходу евреев из Египта. По ветхозаветному преданию, фараон упорно не позволял израильскому народу уйти, и тогда в одну ночь Господь поразил первенца в каждой семье египтян. Еврейским же семьям перед этой "казнью египетской" было велено заколоть по ягненку и кровью его помазать косяки дверей. Видя такой знак, ангел смерти проходил мимо домов иудеев. Только после гибели египетских первенцев фараон разрешил евреям покинуть Египет.Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза седер ("порядок"), которая устраивается в первый вечер праздника (в странах диаспоры - в первые два вечера). Седер начинается после возвращения из синагоги; вся семья с гостями собирается вокруг стола. Во время седера произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы. Одним из обязательных условий является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи.Последователи иудаизма отмечают пасху восемь дней. На протяжении всей недели в пищу не употребляется ничего квасного (хамец). Перед Песахом все квасное собирается и сжигается или продается иноверцу. Посуду, использовавшуюся под хамец, можно употреблять только после специальной обработки в огне или кипящей воде.Единственный хлеб, разрешенный в Песах, - маца, пресные хлебцы из пшеничной муки, которыми порабощенные евреи питались в Египте и во время исхода оттуда. Весь процесс выпечки мацы с момента добавления в муку воды не должен превышать 18 минут. Муку разрешено использовать от одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы. Маца - напоминание о том, что евреи, получив, наконец, разрешение фараона уйти из страны, в такой спешке покидали Египет, что пришлось испечь хлеб из еще не успевшего взойти теста.
https://ria.ru/20210327/ravvin-1603099599.html
https://ria.ru/20210325/pesakh-1602763783.html
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религия, борух горин, красное море, песах, египет, справки

Уникальные еврейские манускрипты из Ирана покажут в Москве

12:20 31.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСотрудница в зале основной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве
Сотрудница в зале основной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Выставка "Праздник свободы", посвященная истории и традициям еврейского праздника Песах, открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представлены раритеты из частной израильской коллекции: уникальные книги XVII века, молитвословы, марокканские и иракские манускрипты XIX века, немецкие иллюстрированные Агады (сборник молитв и песен, связанных с праздником Песах) начала XX века.
"Это действительно замечательное событие. Пасхальное начало начал для новой выставочной политики музея... Сейчас возникла идея создавать такие знаковые временные выставки внутри постоянной экспозиции, и начали с самого сложного... Потому что еврейское изобразительное искусство долгое время было не очень распространено… и поэтому еврейские художники изгалялись в каких-традиционных вещах, как, например, книгопечатание", - рассказал председатель правления музея Борух Горин.
Выставка также включает специальные отделы, посвященные выпечке мацы и первому праздничному ужину (седеру).
Выставка "Праздник свободы" продлится по 23 мая.

История Песаха

Песах, или Еврейская Пасха - это праздник весны (хаг ха-авив) и свободы, связанный с исходом (агада) евреев из Египта. Отмечать его начинают накануне 15-го числа месяца нисана (по еврейскому лунному календарю), выпадающего на март-апрель (по Григорианскому календарю). Считается, что именно в этот день около 1200 года до нашей эры пророк Моисей вывел израильтян из Египетского царства, освободив их от 400-летнего рабства.
Слово "песах" (пасха) имеет два значения: "прохождение мимо" и "переход". Двойственна и трактовка праздника. Помимо перехода израильтян под предводительством Моисея через Чермное (Красное) море, вспоминается еще одно событие, предшествовавшее исходу евреев из Египта. По ветхозаветному преданию, фараон упорно не позволял израильскому народу уйти, и тогда в одну ночь Господь поразил первенца в каждой семье египтян. Еврейским же семьям перед этой "казнью египетской" было велено заколоть по ягненку и кровью его помазать косяки дверей. Видя такой знак, ангел смерти проходил мимо домов иудеев. Только после гибели египетских первенцев фараон разрешил евреям покинуть Египет.
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Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза седер ("порядок"), которая устраивается в первый вечер праздника (в странах диаспоры - в первые два вечера). Седер начинается после возвращения из синагоги; вся семья с гостями собирается вокруг стола. Во время седера произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы. Одним из обязательных условий является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи.
Последователи иудаизма отмечают пасху восемь дней. На протяжении всей недели в пищу не употребляется ничего квасного (хамец). Перед Песахом все квасное собирается и сжигается или продается иноверцу. Посуду, использовавшуюся под хамец, можно употреблять только после специальной обработки в огне или кипящей воде.
Единственный хлеб, разрешенный в Песах, - маца, пресные хлебцы из пшеничной муки, которыми порабощенные евреи питались в Египте и во время исхода оттуда. Весь процесс выпечки мацы с момента добавления в муку воды не должен превышать 18 минут. Муку разрешено использовать от одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы. Маца - напоминание о том, что евреи, получив, наконец, разрешение фараона уйти из страны, в такой спешке покидали Египет, что пришлось испечь хлеб из еще не успевшего взойти теста.
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