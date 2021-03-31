Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/vaktsinatsiya-1603657828.html
Главный терапевт Минздрава призвала россиян скорее привиться от COVID-19
Главный терапевт Минздрава призвала россиян скорее привиться от COVID-19
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:23
2021-03-31T16:23
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603606446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df9b6250fa9f80a6a721307ce91be99d.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина призвала россиян привиться от коронавируса любой из отечественных вакцин как можно скорее.Она напомнила, что в РФ зарегистрированы уже три вакцины, у них есть официальные инструкции, все они применяются в два этапа, различаются немного способом производства.Кампания по вакцинации от коронавируса продолжается в РФ. Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603606446_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_232faa0c139ca132925d18c29103c7c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Главный терапевт Минздрава призвала россиян скорее привиться от COVID-19

16:23 31.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоПрививочный кабинет для вакцинации от COVID-19 в центре госуслуг "Мои документы"
Прививочный кабинет для вакцинации от COVID-19 в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина призвала россиян привиться от коронавируса любой из отечественных вакцин как можно скорее.
Она напомнила, что в РФ зарегистрированы уже три вакцины, у них есть официальные инструкции, все они применяются в два этапа, различаются немного способом производства.
"Я просто хочу сказать, что ни одна вакцина не доходит до человека, если она не прошла жернова, очень строгие жернова все той же доказательной медицины, всех тех же регуляторных органов. Поэтому совершенно авторитетно могу заявить, что все три вакцины эффективны и безопасны. Самое главное, хочу обратиться ко всем, кто нас видит - привейтесь. Привейтесь как можно быстрее любой вакциной", - рассказала Драпкина в ходе пресс-конференции в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, в МИА "Россия сегодня".
Кампания по вакцинации от коронавируса продолжается в РФ. Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Оксана Драпкина (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
Лента новостейМолния