Главный терапевт Минздрава призвала россиян скорее привиться от COVID-19
© РИА Новости / Алексей КуденкоПрививочный кабинет для вакцинации от COVID-19 в центре госуслуг "Мои документы"
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина призвала россиян привиться от коронавируса любой из отечественных вакцин как можно скорее.
Она напомнила, что в РФ зарегистрированы уже три вакцины, у них есть официальные инструкции, все они применяются в два этапа, различаются немного способом производства.
"Я просто хочу сказать, что ни одна вакцина не доходит до человека, если она не прошла жернова, очень строгие жернова все той же доказательной медицины, всех тех же регуляторных органов. Поэтому совершенно авторитетно могу заявить, что все три вакцины эффективны и безопасны. Самое главное, хочу обратиться ко всем, кто нас видит - привейтесь. Привейтесь как можно быстрее любой вакциной", - рассказала Драпкина в ходе пресс-конференции в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, в МИА "Россия сегодня".
Кампания по вакцинации от коронавируса продолжается в РФ. Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной.