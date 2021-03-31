Главный терапевт Минздрава призвала россиян скорее привиться от COVID-19

"Я просто хочу сказать, что ни одна вакцина не доходит до человека, если она не прошла жернова, очень строгие жернова все той же доказательной медицины, всех тех же регуляторных органов. Поэтому совершенно авторитетно могу заявить, что все три вакцины эффективны и безопасны. Самое главное, хочу обратиться ко всем, кто нас видит - привейтесь. Привейтесь как можно быстрее любой вакциной", - рассказала Драпкина в ходе пресс-конференции в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, в МИА "Россия сегодня".